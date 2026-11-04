بقوة 380 حصانا.. فورد برونكو 2027| صور

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد برونكو موديل 2027، وتنتمي برونكو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

فورد برونكو موديل 2027

محرك فورد برونكو موديل 2027

تحصل سيارة فورد برونكو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 4 سلندر سعة 2300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 380 حصان، وبها عزم دوران 596 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورد برونكو موديل 2027

مواصفات فورد برونكو موديل 2027

زودت سيارة فورد برونكو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد مكسوة بجلد فينيل بحري مطور مقاوم للماء والأتربة، وبها مقعد سائق بتحكم كهربائي، وبها مقاعد فينيل فاخرة جديدة كلياً ضمن حزمة Lux Package، وبها عجلة قيادة ضمن حزمة Mid Package.

نبذة عن سيارة فورد برونكو

فورد برونكو هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات دفع رباعي مخصصة للطرق الوعرة والمغامرات، تنتجها شركة فورد الأمريكية، وانطلق الجيل الأول من فورد برونكو لأول مرة في عام 1966، بهدف منافسة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في ذلك الوقت مثل جيب.

ومرت السيارة بعدة أجيال وتطورت من كونها سيارة صغيرة إلى سيارة كاملة الحجم تعتمد على هياكل شاحنات فورد مثل سلسلة F في الأجيال المتعاقبة خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

فورد برونكو موديل 2027

وتوقف إنتاج فورد برونكو عام 1996 بعد جيلها الخامس، قبل أن تعلن فورد عن عودتها الكبيرة عام 2021 بعد انقطاع دام 25 عاماً، وعادت برونكو بتصميم يجمع بين الكلاسيكية والتقنية الحديثة، مع أبواب وألواح سقف قابلة للنزع وهي متوفرة بنسخ ذات بابين أو أربعة أبواب، ومنافسة مباشرة وقوية لسيارة جيب رانجلر.

فورد برونكو موديل 2027

وتم تزود برونكو بنظام إدارة التضاريس وأنماط القيادة المتعددة (G.O.A.T حسب التضاريس المختلفة ، ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة مع نظام SYNC 4.