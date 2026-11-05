ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق مدعم في حملة بطنطا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز فى مركز طنطا، استولى على 20 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن طن دقيق، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية

تلقى المهندس ناصر العفيفى، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز طنطا من ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.