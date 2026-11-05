قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار الأرز الآسيوي تصعد لأعلى مستوى في نحو عامين وسط تهديدات بارتفاع تضخم الغذاء

أسعار الأرز الآسيوي تصعد لأعلى مستوى في نحو عامين وسط تهديدات بارتفاع تضخم الغذاء
أسعار الأرز الآسيوي تصعد لأعلى مستوى في نحو عامين وسط تهديدات بارتفاع تضخم الغذاء
أ ش أ

ارتفع سعر قياسي للأرز الآسيوي إلى أعلى مستوى له في نحو عامين، ما يهدد بتسارع تضخم أسعار الغذاء مع تسبب ظاهرة النينيو المناخية في اضطراب إنتاج هذا المحصول الأساسي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه المزارعون في أنحاء واسعة من آسيا حصاد الأرز، بينما أصبحت الأجواء الأكثر جفافًا من المعتاد عقبة أمام المحاصيل في دول منتجة مثل الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية تراجع الإنتاج العالمي للأرز خلال الموسم الحالي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ودفعت مخاوف تراجع المعروض الأسعار إلى الارتفاع، إذ صعد سعر الأرز الأبيض التايلاندي المكسور بنسبة 5% إلى 499 دولارًا للطن حتى يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024، وفقًا لجمعية مصدري الأرز التايلانديين.

كما ارتفعت العقود الآجلة للأرز الخام في شيكاغو بأكثر من 80% منذ بداية العام.

وتأتي هذه الارتفاعات في وقت تتراجع فيه أسعار محاصيل حبوب رئيسية أخرى، من بينها الذرة والقمح، وتُعد ظاهرة النينيو الحالية واحدة من أقوى الظواهر المسجلة، وترتبط بظروف أكثر جفافًا في أجزاء واسعة من جنوب وجنوب شرق آسيا، وهي المناطق التي يُزرع فيها أكثر من نصف إنتاج الأرز العالمي.

وفي تايلاند، تتركز المخاطر الرئيسية على إنتاج المحصول خارج الموسم، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الري، وفقًا لتقرير حديث صادر عن دائرة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الجملة يحتاج إلى بعض الوقت حتى ينعكس على أسعار التجزئة، بدأت بالفعل تظهر مؤشرات على زيادة التكاليف في بعض الأسواق. وقفزت أسعار الأرز في الفلبين، أكبر مستورد للأرز في العالم، بنسبة 21% في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفق بيانات حكومية صدرت يوم الخميس.

ويُعد الأرز غذاءً أساسيًا لملايين الأشخاص في مناطق واسعة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعل أي انخفاض في الإمدادات العالمية عاملًا محتملًا لزيادة الضغوط على أسعار الغذاء. كما تتوقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تراجع الإنتاج العالمي للأرز خلال موسم 2026-2027.

ارتفع سعر قياسي للأرز الآسيوي تضخم أسعار الغذاء ظاهرة النينيو المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد