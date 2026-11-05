أسعار الأرز الآسيوي تصعد لأعلى مستوى في نحو عامين وسط تهديدات بارتفاع تضخم الغذاء

ارتفع سعر قياسي للأرز الآسيوي إلى أعلى مستوى له في نحو عامين، ما يهدد بتسارع تضخم أسعار الغذاء مع تسبب ظاهرة النينيو المناخية في اضطراب إنتاج هذا المحصول الأساسي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه المزارعون في أنحاء واسعة من آسيا حصاد الأرز، بينما أصبحت الأجواء الأكثر جفافًا من المعتاد عقبة أمام المحاصيل في دول منتجة مثل الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية تراجع الإنتاج العالمي للأرز خلال الموسم الحالي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ودفعت مخاوف تراجع المعروض الأسعار إلى الارتفاع، إذ صعد سعر الأرز الأبيض التايلاندي المكسور بنسبة 5% إلى 499 دولارًا للطن حتى يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024، وفقًا لجمعية مصدري الأرز التايلانديين.

كما ارتفعت العقود الآجلة للأرز الخام في شيكاغو بأكثر من 80% منذ بداية العام.

وتأتي هذه الارتفاعات في وقت تتراجع فيه أسعار محاصيل حبوب رئيسية أخرى، من بينها الذرة والقمح، وتُعد ظاهرة النينيو الحالية واحدة من أقوى الظواهر المسجلة، وترتبط بظروف أكثر جفافًا في أجزاء واسعة من جنوب وجنوب شرق آسيا، وهي المناطق التي يُزرع فيها أكثر من نصف إنتاج الأرز العالمي.

وفي تايلاند، تتركز المخاطر الرئيسية على إنتاج المحصول خارج الموسم، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الري، وفقًا لتقرير حديث صادر عن دائرة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الجملة يحتاج إلى بعض الوقت حتى ينعكس على أسعار التجزئة، بدأت بالفعل تظهر مؤشرات على زيادة التكاليف في بعض الأسواق. وقفزت أسعار الأرز في الفلبين، أكبر مستورد للأرز في العالم، بنسبة 21% في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفق بيانات حكومية صدرت يوم الخميس.

ويُعد الأرز غذاءً أساسيًا لملايين الأشخاص في مناطق واسعة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعل أي انخفاض في الإمدادات العالمية عاملًا محتملًا لزيادة الضغوط على أسعار الغذاء. كما تتوقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تراجع الإنتاج العالمي للأرز خلال موسم 2026-2027.