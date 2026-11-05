"بيت الحكمة "يستعرض إرث الملاحة العربية وسيرة «أسد البحار» ابن ماجد بمعرض الشارقة للكتاب

سلطت مؤسسة «بيت الحكمة» بالشارقة الضوء على إرث الملاحة العربية وعلوم البحار، من خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء وتستمر حتي 15 نوفمبر الجاري ، محتفيةً هذا العام بشخصية الملاح العربي الشهير أحمد بن ماجد، الملقب بـ«أسد البحار».

وقالت مهرة القصير، أخصائية الشراكات والرعايات في بيت الحكمة بإمارة الشارقة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ ) ، إن هذه المشاركة تأتي بالتعاون مع «متحف عُمان عبر الزمن»، تزامناً مع استضافة سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض، بما يجسد عمق العلاقات والروابط البحرية التاريخية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

وأوضحت أن رحلة الزائر تبدأ في جناح «بيت الحكمة» بمشاهدة عرض مرئي تعريفي يروي سيرة أحمد بن ماجد وإرثه، لينتقل بعدها الجمهور إلى اكتشاف مجموعة من المخطوطات والوثائق التاريخية القيمة.

وأضافت أن الجناح يضم ثلاث مخطوطات رئيسية بالتعاون مع متحف عُمان عبر الزمن، وهي مخطوطة «المعدن الأسرار في علم البحار»، ومخطوطتا «الرحمانيات 1» و«الرحمانيات 2»، التي تمثل مرشدات بحرية وثقت مسيرة النواخذة العمانيين خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ودونت مساراتهم وموانئهم وطرق استدلالهم بالفلك والجغرافيا.

وأشارت إلى أن الجناح يعرض أيضاً نسخة من «أراجيز أحمد بن ماجد» التي تعود إلى القرن الخامس عشر، والتي وظّف فيها الشعر لتسهيل حفظ قواعد الملاحة، إضافة إلى نسخة طبق الأصل من مخطوطة «رسائل في علوم البحار» المحفوظة في مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت مهرة القصير أن الجناح يحتفي كذلك بعرض الإصدار التاريخي المهم «بيان المؤرخين للمؤرخين: الأماجد في براءة ابن ماجد» للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو دراسة أكاديمية رصينة تستند إلى مصادر علمية ودلائل تاريخية قاطعة تثبت براءة أحمد بن ماجد من الاتهامات التي نُسبت إليه ظلماً بأنه أرشد البرتغاليين إلى الهند.

ويرافق المعرض برنامج ثقافي غني يتضمن ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية تفاعلية تسلط الضوء على أدب الرحلات وتاريخ الملاحة العربية.

وأشارت إدارة الجناح إلى أن ورش العمل والفعاليات تقام وفق تواريخ محددة، يتم الإعلان عنها رسمياً عبر موقع «بيت الحكمة» وقنوات التواصل الاجتماعي، بما يتيح للجمهور فرصة التعرف على علم الملاحة وأدب الرحلات بأسلوب تفاعلي.