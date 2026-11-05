السلطات الأمريكية تتهم 28 شخصا بالاحتيال في انتخابات التجديد النصفي

وُجهت اتهامات فيدرالية بالتزوير الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعشرة أشخاص يُزعم أنهم ليسوا مواطنين، وذلك في أحدث موجة من المحاكمات الناجمة عما وصفته السلطات الأمريكية بأنه أكبر عملية لمكافحة تزوير الانتخابات في تاريخ كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية اليوم /الخميس/ أنه بهذه الاتهامات، يرتفع عدد المتهمين في التحقيق الواسع النطاق في جنوب كاليفورنيا إلى 28 شخصًا، حيث يتهم المدعون المشتبه بهم بالتسجيل غير القانوني للتصويت والإدلاء بأصواتهم بالرغم من أنهم ليسوا مواطنون أمريكيون.

وأوضحت هيئة محلفين فيدرالية في كاليفورنيا أنه من بين الذين وُجهت إليهم الاتهامات، ألكسندر مونيوز وأربعة آخرين أُلقي القبض عليهم في 19 أكتوبر الماضي، وثلاثة متهمين سبق مثولهم أمام المحكمة، واثنين متهمين بالتزوير لا يزالان فارين.