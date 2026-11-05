من الشارقة إلى الجزائر.. نوفمبر يجمع معرضين دوليين ويعزز حضور الكتاب العربي

يجمع شهر نوفمبر بين معرض الشارقة الدولي للكتاب وصالون الجزائر الدولي للكتاب، في تزامن يمنح القراء والناشرين مساحتين للتواصل واكتشاف الإصدارات، ويبرز حيوية المشهد الثقافي العربي من الخليج إلى شمال أفريقيا.

وتُقام الدورة الخامسة والأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال الفترة من ٤ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، بمركز إكسبو الشارقة، مع برنامج يجمع دور النشر واللقاءات الأدبية والفكرية وأنشطة الأطفال واليافعين والمسارات المهنية المتخصصة.

وفي الجزائر، تتواصل الدورة التاسعة والعشرون من صالون الجزائر الدولي للكتاب حتى ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بعدما افتُتحت رسميًا في ٢٨ أكتوبر، وبدأ استقبال الجمهور في ٢٩ أكتوبر. وبذلك يتزامن المعرضان خلال الفترة من ٤ إلى ٧ نوفمبر.

ويستقبل الصالون الجزائري ١٥٦٧ دار نشر تمثل ٥١ دولة، مع حضور المملكة العربية السعودية ضيف شرف، بما يتيح للجمهور التعرف على إنتاج أدبي وفكري وعلمي متنوع.

ويفتح انعقاد الحدثين في توقيت متقارب فرصًا لتوسيع انتشار الكتاب، والوصول إلى جمهورين في منطقتين عربيتين، إلى جانب دعم التواصل بين المؤلفين والناشرين والمترجمين.

ومن الشارقة إلى الجزائر، تتكامل قيمة المعارض بوصفها منصات للقراءة وصناعة النشر والتبادل الثقافي، وتمنح الأسرة والأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف الكتاب والمشاركة في الحياة الثقافية.