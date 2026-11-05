المركزي الفلسطيني: 0.96% ارتفاعا في الإنتاج الصناعي خلال سبتمبر 2026

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.96% خلال شهر سبتمبر 2026، مقارنة بشهر أغسطس من العام ذاته.

وأوضح الجهاز - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) اليوم الخميس - أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع إلى 85.49 خلال سبتمبر، مقارنة بـ84.68 خلال آب 2026، وفقاً لسنة الأساس 2019 ،وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.20%، وتشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

و أشار لارتفاع كميات الإنتاج في أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2.44%، علماً أن أهميتها النسبية تبلغ 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

و أضاف أن أبرز الأنشطة التي سجلت ارتفاعاً هي صناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث ،في المقابل، سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً، أبرزها صناعة المشروبات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنسوجات، وصناعة الملابس.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 8.61%، وتشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة، فيما انخفضت كميات الإنتاج في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.91%، وتشكل أهميتها النسبية 2.89%.

وأفاد الإحصاء فيما يتعلق بقطاع غزة، بعودة 11% من المنشآت الصناعية إلى العمل خلال شهر سبتمبر 2026، من أصل 114 منشأة تمثل عينة الرقم القياسي الصناعي في القطاع.