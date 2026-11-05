غرق طفـ.ل في ترعة المريوطية.. والإنقاذ النهري تحاول انتشال الجثمان

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثمان صغير تعرض للغرق داخل ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، وسط تحركات مكثفة لتمشيط المياه والوصول إليه.

كواليس الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق طفل في ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث داخل المياه في محاولة لانتشال جثمانه.

جهود أمنية تتابع البحث

وتتابع الأجهزة الأمنية جهود البحث الجارية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من التعامل مع الواقعة.