إيركايرو توقع تعاونا مع شركة beOnd العالمية لتشغيل مقاعد ترفيهية للمسافرين من أوروبا والخليج

أعلنت شركة إيركايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة beOnd، أول شركة طيران ترفيهية في العالم تقدم تجربة سفر فاخرة بالكامل (All-Premium)، وذلك بهدف تقديم مفهوم جديد للسفر الفاخر إلى مصر وعدد من الوجهات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العالمي (World Travel Market – WTM 2026) بالعاصمة البريطانية لندن، في إطار رؤية إيركايرو لتنويع نموذج أعمالها وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال عقد شراكات دولية نوعية تتيح لها توسيع نطاق خدماتها والاستجابة لمتطلبات شرائح متنوعة من المسافرين، بما يعزز مكانتها كشركة طيران مصرية متطورة تمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل الجوي وتقديم منتجات سفر مبتكرة.

وفي خطوة جديدة تعكس تطور استراتيجية النمو والتوسع التي تنتهجها إيركايرو، وحرصها المستمر على تنويع منتجاتها وتقديم مستويات أكثر تميزًا من خدمات السفر.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقّعتها الشركتان ، تستعد إيركايرو، خلال صيف 2027، لتشغيل رحلات تحمل العلامة التجارية لشركة beOnd باستخدام طائرات إيرباص A320 مجهزة بمقصورات فاخرة توفر مقاعد تتحول بالكامل إلى أسرّة مسطحة (Lie-Flat Seats)، بما يمنح المسافرين تجربة سفر استثنائية تجمع بين أعلى مستويات الراحة والخصوصية والرفاهية.

ومن المقرر أن تربط هذه الرحلات مصر بعدد من الوجهات الأوروبية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية، ويمنح المسافرين فرصة الاستمتاع برحلات أكثر راحة ورفاهية للوصول إلى الشواطئ المصرية ومقاصدها السياحية المتنوعة ومعالمها التاريخية والحضارية.

وتعتمد التجربة الجديدة على مقصورات مصممة ومصنعة في إيطاليا، إلى جانب منظومة متكاملة من خدمات الضيافة الشخصية التي تتميز بها beOnd، فيما توفر إيركايرو خبراتها التشغيلية الواسعة، وشبكة خطوطها الجوية، وإمكاناتها في إدارة وتشغيل الرحلات، بما يضمن تقديم منتج سفر متكامل يجمع بين الخبرة التشغيلية المصرية والمعايير العالمية للسفر الفاخر.

ولا تقتصر الشراكة على تشغيل الرحلات المنتظمة، بل تمتد لتشمل إتاحة الطائرات لتشغيل رحلات الطيران العارض (Charter) المخصصة لقطاع السفر الفاخر، بما يخدم العلامات التجارية العالمية والمجموعات الخاصة وشركات السياحة ومنظمي الرحلات، ويوفر لهم حلول سفر متخصصة تلبي احتياجات عملائهم.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل خطوط السير وجداول التشغيل خلال الأشهر المقبلة، على أن يبدأ فتح باب الحجز فيالنصف الأول من عام 2027.

وقد جرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات معرض سوق السفر العالمي بلندن، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ، في خطوة تعكس أهمية التعاون بين شركات الطيران الدولية والمصرية في تطوير منظومة السفر والسياحة وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، صرح السيد تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي لشركة beOnd:

«تتمتع مصر ببعض من أروع المقاصد السياحية على مستوى العالم، كما يوجد العديد من المسافرين الراغبين في الوصول إليها والاستمتاع بتجربة سفر توفر لهم أعلى مستويات الراحة. وتمتلك إيركايرو معرفة وخبرة واسعة بهذا السوق، بما يجعل التعاون بيننا فرصة لتقديم تجربة سياحية متكاملة تبدأ منذ مغادرة المسافر لمنزله، وليس فقط عند وصوله إلى الفندق. فبينما توفر مقصوراتنا أجواءً من الفخامة والرفاهية، يقدم فريق العمل لدينا تجربة خدمة استثنائية، بما يضمن توافق مستوى الخدمة مع تميز الوجهات التي نصل إليها».

وقال حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيركايرو: «تمثل شراكتنا مع شركة beOnd خطوة جديدة ضمن استراتيجية إيركايرو الطموحة لمواصلة النمو والتطور، وتنويع منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل الجوي وتطلعات عملائنا. ونحن نحرص باستمرار على تطوير تجربة السفر من خلال تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المسافرين، ولا سيما سوق السفر الفاخر الذي يشهد نموًا متزايدًا.

ومن خلال هذا التعاون، نستثمر خبراتنا التشغيلية وشبكة خطوطنا الجوية في تقديم منتج سفر جديد ومتميز، يتيح للمسافرين الاستمتاع بمستويات استثنائية من الراحة والرفاهية، ويعزز في الوقت ذاته قدرة إيركايرو على الوصول إلى شرائح وأسواق جديدة. ونؤكد أن طموحنا لا يقتصر على التوسع في عدد الوجهات أو زيادة حجم التشغيل، بل يمتد إلى التطوير المستمر لجودة الخدمات وتنويع الحلول التي نقدمها لعملائنا، بما يرسخ مكانة إيركايرو كشركة طيران مصرية حديثة وقادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الإقليمية والدولية».

