القوات اليمنية: نفذنا 1298 عملية استهداف طالت مواقع الميليشيات.. وتحييد 440 حوثيا

أعلنت القوات اليمنية المسلحة، اليوم الخميس، تنفيذ 1298 عملية استهداف ضمن عملية "فجر اليمن"، طالت مواقع مليشيات الحوثي الإرهابية، وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها ومصادر نيرانها، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية.

السيطرة على صنمات في تعز

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان، أن أبطال القوات المسلحة بمحافظة تعز، مسنودين بالمقاومة الشعبية، تمكنوا من السيطرة على صنمات.

وأكد أن الوحدات العسكرية واصلت استهداف تحركات المليشيات وتعزيزاتها، وأحبطت محاولات تسلل في عدد من المحاور، وسط استمرار المواجهات في محاور قتالية أخرى.

تطهير المواقع في الجوف من الألغام

وأشار العقيد الركن النزيلي إلى أن وحدات الهندسة العسكرية في جبهات الجوف، تواصل تطهير المواقع المستعادة من الألغام والشراك الخداعية، بما يسهم في تأمين تلك المواقع وحماية الأرواح.

دحر المليشيا في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية

وقال: "في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل قواتنا دحر المليشيا واستهداف تجمعاتها وآلياتها ومصادر نيرانها، وسط مواجهات متواصلة في عدد من القطاعات".

440 قتيلا وتدمير 132 آلية

وأكد أن الاستهدافات أسفرت عن تحييد نحو 440 من عناصر المليشيا وقياداتها، وتدمير وإعطاب 132 آلية وعربة ومدرعة وقطعة سلاح ثقيل.

وأضاف: "تواصل قواتنا المسلحة أداء مهامها بعزيمة ثابتة، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".