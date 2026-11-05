الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن محافظة شرورة بعد تهديد جوي

أعلن الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر عن محافظة شرورة بعد تهديد جوي أطلقته الفصائل المسلحة باليمن.

كان الدفاع المدني قد أطلق نظام الإنذار المبكر في محافظة شرورة، محذرًا من الظروف الجوية المتوقعة، ودعا الجميع إلى متابعة التنبيهات الرسمية والالتزام بالتعليمات والإرشادات حفاظًا على سلامتهم.

تدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية

قبل قليل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها فوق المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

ولم يُفصح التحالف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالجهة التي أطلقت الطائرة المسيّرة، أو الموقع الدقيق للاعتراض، أو الوسيلة المستخدمة في تدميرها.

اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المدينة المنورة

وفي ظهر اليوم الخميس، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة، وأفادت بتدميره قبل وصوله إلى هدفه.

ويأتي هذا الاعتراض في سياق الهجمات الصاروخية المتكررة التي تشنّها الميليشيا الحوثية على المناطق السعودية، في حين يواصل التحالف تصدّيه لهذه التهديدات عبر منظومات الدفاع الجوي المنتشرة.