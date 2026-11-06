مارسيليا يُسقط باير ليفركوزن بهدف نظيف في الدوري الأوروبي

حقق أولمبيك مارسيليا الفرنسي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2026-2027.

وشهدت المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، حيث حاول ليفركوزن استغلال عاملي الأرض والجمهور لفرض سيطرته، بينما اعتمد مارسيليا على التنظيم الدفاعي والضغط على حامل الكرة، بحثًا عن استغلال المساحات في دفاع أصحاب الأرض.

وجاءت أبرز لحظات اللقاء في الدقيقة 77، عندما نجح الجزائري أمين جويري في تسجيل هدف الفوز لمارسيليا، بعد مجهود فردي مميز، انطلق خلاله بالكرة قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة رائعة سكنت الشباك.

وحاول باير ليفركوزن العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، وكثف ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التعادل، لكن دفاع مارسيليا نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، تلقى باير ليفركوزن خسارته الأولى في مرحلة الدوري بالبطولة، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في الجولات السابقة، كما استقبل أول أهدافه في المسابقة هذا الموسم.

في المقابل، حقق مارسيليا انتصاره الأول في البطولة، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى أمام بشكتاش وأولمبياكوس وشتورم جراتس، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره الأوروبي.