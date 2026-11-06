60 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر على متنها 1590 سائحا

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، إقبالا سياحيا ملحوظا على رحلات البالون الطائر، حيث انطلقت 60 رحلة بالون حملت على متنها 1590 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية والطبيعة الخلابة لمدينة الأقصر من ارتفاعات شاهقة، في مشهد يجسد سحر السياحة في عاصمة الحضارة المصرية القديمة.

وانطلقت الرحلات مع الساعات الأولى لشروق الشمس، وسط أجواء من الاستعداد والتنظيم، لتمنح السائحين تجربة سياحية استثنائية تجمع بين المغامرة والاستمتاع بمشاهدة المعالم التاريخية، وعلى رأسها معابد ومقابر البر الغربي، ونهر النيل الذي يشق المدينة إلى شطريها الشرقي والغربي، إلى جانب المساحات الزراعية والقرى المحيطة.

ومن جانبه، قال كابتن وائل أحمد، كابتن طيار بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون تحظى بإقبال كبير من السائحين من مختلف دول العالم، لما تتميز به الأقصر من مقومات سياحية وأثرية فريدة تجعل تجربة التحليق فوق معالمها التاريخية واحدة من أبرز التجارب التي يحرص زوار المدينة على خوضها.

وأضاف أن رحلات البالون تبدأ مع شروق الشمس، حيث يحرص قائدو البالون وفرق العمل على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتدابير الفنية قبل الإقلاع، لضمان تقديم تجربة آمنة ومميزة للسائحين، مؤكدا أن الإقبال على هذه الرحلات يعكس المكانة السياحية المتميزة التي تتمتع بها الأقصر على خريطة السياحة العالمية.

وتعد رحلات البالون الطائر واحدة من أبرز الأنشطة السياحية التي تنفرد بها الأقصر، حيث تمنح زوارها فرصة مشاهدة عظمة الحضارة المصرية القديمة من منظور مختلف، وتظل من التجارب التي تترك انطباعا لا ينسى لدى السائحين من مختلف أنحاء العالم.