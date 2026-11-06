برنامج قصر السينما في نوفمبر.. 6 عروض مجانية وانطلاق ملتقى أفلام المحاولة

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي لرواده خلال شهر نوفمبر الجاري، مجموعة من العروض السينمائية المجانية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

تقام العروض في الثامنة مساء، وتتنوع ما بين الأفلام

التسجيلية، والأوروبية والكلاسيكية، ويعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة الناقدة نشوى نبيل.

وتنطلق فعاليات البرنامج يوم الاثنين 9 نوفمبر، مع عرض الفيلم التسجيلي "الناس والبحيرة"، يليه يوم 10 نوفمبر فيلم السيرة الذاتية

"A Beautiful Day in the Neighborhood"

ضمن نادي السينما العالمية.

ويشهد يوم الأربعاء 11 نوفمبر عرض فيلم الدراما "Cinema Paradiso" ضمن نادي السينما الأوروبية.

وفي الاثنين 16 نوفمبر، يقدم نادي الفيلم الكلاسيكي فيلم الدراما والغموض "Vertigo".

وتتواصل الفعاليات المنفذة ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر مع فيلم الدراما التاريخية "All Quiet on the Western Front"، ضمن نادي السينما العالمية.

فيما يعرض يوم الأربعاء 18 نوفمبر فيلم الدراما الكوميدية "Baaria"، ضمن نادي السينما الأوروبية. وتأتي العروض ضمن برنامج القصر التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

كما يشهد قصر السينما في السابعة مساء السبت 21 نوفمبر فعاليات ملتقى أفلام المحاولة في دورته الثامنة.

وتقدم العروض السينمائية في الفترة من 22 حتى 24 نوفمبر، ويقام حفل توزيع الجوائز يوم الأربعاء 25 نوفمبر.

ينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية، ويقدم خمس جوائز مخصصة للمخرجين، تشمل جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وأفضل فيلم تسجيلي قصير، وأفضل فيلم تحريك قصير، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل تجديد وابتكار.

ويحصل الفيلم الفائز في كل فرع من فروع المسابقة على درع الملتقى وشهادة تقدير، كما تمنح شهادات تقدير للعناصر المتميزة في مجالات الإخراج والمونتاج والتمثيل والسيناريو والتصوير.