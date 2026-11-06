ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة جلدية وتجميل بدون ترخيص بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق انتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة طبية للأمراض الجلدية والتجميل"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المذكورة حال تواجدها بالعيادة المشار إليها.. وضُبط بحوزتها (مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية – عدد من الكارينهات المزورة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطها الإجرامى" - 3 هواتف محمولة، 3 جهاز لاب توب "بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وإدارتها للصفحات المشار إليها للترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية من عائد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.