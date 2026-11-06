إجراء القرعة العلنية لآبار الشباب في قرية عين عيش بمركز بلاط بالوادي الجديد

أجريت القرعة العلنية الخاصة بـ"آبار الشباب" بالوحدة المحلية لقرى عين عيش بمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، في إطار الحرص على تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد وبمتابعة عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط وبحضور قيادات المركز، وسط مشاركة واسعة من أهالي ومواطني القرية.

وجاءت القرعة في أجواء اتسمت بالشفافية والتنظيم، وبمشاركة كبيرة من أبناء القرية، تأكيدًا على أهمية إتاحة الفرص وفقًا للقواعد المنظمة، وتعزيزًا لثقة المواطنين في الإجراءات المتبعة.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم جهود التنمية بمركز بلاط، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تنمية المناطق الريفية وتحسين جودة حياة المواطنين.