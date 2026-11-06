الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين بحجة الأعياد اليهودية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالكامل أمام المصلين والزائرين المسلمين، وذلك ابتداء من بعد صلاة الجمعة وحتى ليلة السبت، بحجة الأعياد اليهودية ولصالح اقتحامات المستوطنين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن إجراءات الاحتلال بمنع دخول المصلين وموظفي الأوقاف ومنع رفع الأذان خلال فترة الإغلاق تمثل اعتداء صارخا على حرية العبادة، وتعديا سافرا على حرمة الحرم الإبراهيمي الذي يُعد وقفا إسلاميا خالصا، ومحاولة جلية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد.

وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات الممنهجة والتضييقات المشددة في محيط البلدة القديمة تأتي ضمن سياسة تهويد المقدسات، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية.