35 صاروخًا في شاحنة جنوب بغداد.. وجهتها محافظة بابل والسلطات توقف 3 أشخاص

أفادت مصادر «العربية» بأن الشاحنة المحملة بالصواريخ، التي ضبطتها القوات الأمنية العراقية في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد، كانت متجهة إلى محافظة بابل.



وكانت قوة أمنية عراقية قد اعتقلت 3 أشخاص داخل شاحنة من نوع «لوري»، عُثر بداخلها على 35 صاروخًا مجهول النوع ومسدسين، أثناء سيرها على الطريق المؤدي إلى بابل.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصادر أمنية، أن الموقوفين أُودعوا التوقيف، فيما فُتح تحقيق للكشف عن طبيعة الصواريخ ومصدرها والجهة التي تعود إليها.

وبحسب وكالة «شفق نيوز»، فإن المعتقلين الثلاثة من منتسبي الحشد الشعبي، ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل لهذه المعلومة حتى الآن.