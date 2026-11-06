النمسا والصين توقعان اتفاقية للضمان الاجتماعي وتناقشان التبادل التجاري في بكين

التقى المستشار النمساوي كريستيان شتوكر مع وزير مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في العاصمة بكين، في إطار متابعة المباحثات التي بدأت بين الجانبين خلال لقائهما الأول في نيويورك.

وبحسب بيان للمستشارية اليوم؛ أسفرت المحادثات عن توقيع اتفاقية مشتركة للخدمات والرعاية الاجتماعية، تهدف إلى تحسين حماية العمالة والموظفين وتبسيط الإجراءات بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تحقيق توازن أكبر في حركة التجارة البينية؛ حيث أكد الجانب النمساوي على ضرورة ضمان فرص متكافئة لشركاته في السوق الصينية، بالإضافة إلى تأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمواد الخام الحرجة.