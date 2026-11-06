فابريجاس بعد فوز كوكمو على لانس 9-1: كتبنا أسماءنا في سجلات التاريخ وهدف المنافس أغضبني

تحدث الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني لنادي كومو الإيطالي، عن الفوز التاريخي والكاسح الذي حققه فريقه على لانس الفرنسي بنتيجة 9-1، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا سعادته الكبيرة بالإنجاز الاستثنائي، لكنه أبدى في الوقت نفسه غضبه من الهدف الذي استقبلته شباك فريقه خلال المواجهة.

وحقق كومو إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الأندية الإيطالية بالبطولة القارية، بعدما أصبح أول فريق إيطالي يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، وسجل أكبر فارق انتصار خارج الأرض في تاريخ المسابقة، في ليلة شهدت تألقًا هجوميًا لافتًا لعدد كبير من لاعبيه.

كومو يكتب التاريخ بتسعة أهداف أمام لانس

وشهدت المباراة مهرجانًا تهديفيًا شارك فيه 7 لاعبين مختلفين في تسجيل أهداف كومو التسعة، حيث أحرز تاسوس دوفيكاس ثلاثة أهداف «هاتريك»، بينما سجل كل من نيكو باز، ولوكاس دا كونها، ومارك أوليفير كيمبف، وماتيا ليبرالي، ومارتن باتورينا، والموهبة الشابة ماتيو باباتشيولي.

وخطف باباتشيولي الأنظار بعدما نجح في تسجيل هدف خلال ظهوره الرسمي الأول مع الفريق، وذلك من أول لمسة له، ليترك بصمة استثنائية في ليلة تاريخية للنادي الإيطالي.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، يحتل كومو المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان وريال مدريد وأرسنال، وذلك خلال مشاركته الأولى تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا.

ولم تتوقف النتائج اللافتة للفريق الإيطالي عند الفوز على لانس، إذ سبق له تحقيق انتصارين كبيرين بنتيجة 4-1 على كل من لايبزيج ومانشستر يونايتد، ليؤكد قدرته على منافسة كبار القارة رغم حداثة تجربته في البطولة.

فابريجاس: كتبنا أسماءنا في سجلات التاريخ

وعلق فابريجاس على الإنجاز التاريخي لفريقه، خلال حواره مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، مؤكدًا أن ليلة الفوز على لانس ستظل عالقة في ذاكرة جماهير النادي ولاعبيه.

وقال المدرب الإسباني: «هذا صحيح، لقد كتبنا أسماءنا في سجلات التاريخ. كانت ليلة لا تُنسى لجماهيرنا وللنادي. كل شيء سار في صالحنا، ولكن علينا الاستمرار على هذا المنوال لأن لدينا مباراة أخرى مهمة للغاية يوم الأحد».

وأضاف أن الفريق يستحق الاستمتاع بالإنجاز الذي حققه، لكنه شدد على ضرورة التركيز سريعًا في الاستحقاق المقبل، وعدم السماح للاعبين بالتأثر المبالغ فيه بنشوة الانتصار الكبير.

مواجهة إنتر ميلان تفرض نفسها على حسابات كومو

ورغم الفرحة الكبيرة بالتساعية الأوروبية، ينتظر كومو اختبار صعب في الدوري الإيطالي، عندما يحل ضيفًا على إنتر ميلان، حامل اللقب، على ملعب «سان سيرو»، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه المميزة.

ويحتل كومو المركز الرابع أيضًا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة لفابريجاس ولاعبيه، خاصة مع رغبة الفريق في الحفاظ على موقعه بين فرق المقدمة.

وعن استعداداته للمباراة، قال فابريجاس: «من حقنا أن نستمتع بهذه اللحظة لأن المجموعة تستحق ذلك، لكن كرة القدم تسير بإيقاع سريع للغاية. لقد قلت للاعبين بالفعل إن علينا طي صفحة مباراة لانس والتفكير فقط في إنتر».

وتابع: «تنتظرنا مواجهة صعبة للغاية في ملعبه، وستكون تحديًا قاهرًا من الناحية البدنية والذهنية. لا نملك الكثير من الوقت، لكن يتوجب علينا الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة. الهدف هو الذهاب إلى ميلانو وإظهار هويتنا الحقيقية، فهذه ستكون مباراتنا التاسعة بين التوقفين الدوليين، وعلينا محاولة إنهائها بشكل جيد ثم طي الصفحة مجددًا».

فابريجاس: الفوز 9-1 لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر

وعاد المدير الفني لكومو للحديث عن الانتصار العريض أمام لانس، مؤكدًا أن النتيجة تجاوزت كل التوقعات، وأن مثل هذه النتائج لا تتكرر كثيرًا في عالم كرة القدم.

وقال فابريجاس: «لم يكن أحد ليتوقع نتيجة 9-1، فهي نتيجة لا تحدث عادة في كرة القدم وتتكرر مرة واحدة في العمر. أنا فخور بلاعبي، والأرقام ممتازة حقًا، لكننا لا نزال في بداية رحلتنا بدوري أبطال أوروبا ولم نخض سوى أربع مباريات».

وأوضح المدرب الإسباني أن فريقه قدم أداءً جيدًا على المستويين الدفاعي والهجومي، رغم بعض التراجع في بداية الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الهدف الذي استقبلته شباك كومو لم يكن أمرًا سعيدًا بالنسبة له.

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة أمام لانس، حتى وإن شاب الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني بعض السطحية، ولكننا أدينا بشكل جيد دفاعيًا وهجوميًا، وإن كان الهدف الذي استقبلناه قد أثار غضبي».

واختتم فابريجاس حديثه موضحًا أن التغييرات التي أجراها أثرت على بعض التفاصيل الدفاعية، بعدما أجرى ثلاثة تبديلات، مشيرًا إلى أن زميله السابق أجويلار كان صاحب الهدف الرائع الذي هز شباك فريقه.