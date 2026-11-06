من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم نقل وملاكي بطريق جمصة المنصورة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل، أمام مدخل نبروه على طريق جمصة المنصورة، بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهليةإخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام التخصصى.

وبالفحص تبين إصابة كل من: رانيا عبده السعيد محمد، 43 عاما ، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالجبهة، وكسر مضاعف بالفخذ الأيمن وأحمد شوقي عبد الرحمن علي، 45 عاما ، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وآدم أحمد شوقي عبد الرحمن، 12 عاما ، بكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.