ضبط رجل وابنيه بتهمة التعدي على شخص وزوجته داخل مسكنهما في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص وتضرره من قيام 3 أشخاص بالتعدي عليه وعلى أسرته بالضرب داخل مسكنه بنطاق محافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، تلقى مركز شرطة المنزلة بلاغًا من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، مصابًا بسحجات بالظهر، وزوجته، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز، اتهما خلاله 3 أشخاص بالتعدي عليهما بالضرب، ما أسفر عن إصابة الزوج، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وتبين أنهم أحد الأشخاص وابنيه، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات المالية ذاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.