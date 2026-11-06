مش مركز.. حازم إمام يهاجم أداء المهدي سليمان أمام مصر للتأمين

انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أداء المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأبيض، خلال مواجهة مصر للتأمين، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية: «مينفعش تاخدها كده يا مهدي، لازم تاخدها وترمي صدرك لقدام شوية وتقفل الكورة عليك شوية، مينفعش الكورة تبقى في زاويتك وتقع كده».

وأضاف: «المهدي من بعد ماتش الأهلي وهو مش مركز».

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ليحجز الفريق الأبيض مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16، بعدما تأهل الفريق البترولي إلى الدور ذاته عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين في مواجهة شهدت تسجيل خمسة أهداف.