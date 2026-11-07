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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحديات الجاموس المصري على طاولة مؤتمر دولي بإيطاليا.. ماذا كشف معهد التناسليات؟

بحوث التناسليات الحيوانية
بحوث التناسليات الحيوانية
شيماء مجدي

شارك معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للجاموس، الذي استضافته مدينة سورينتو الإيطالية، بمشاركة نحو 800 عالم وباحث ومتخصص يمثلون 40 دولة.

وتأتي المشاركة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف تعزيز التعاون العلمي الدولي، والاستفادة من أحدث نتائج البحوث والتطبيقات التكنولوجية، ونقل الخبرات العالمية إلى مصر، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاجية وتحسين السلالات وتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

وشهد المؤتمر مشاركة علمية دولية واسعة، حيث ناقش أحدث التطورات في مجالات تناسليات الجاموس والخصوبة والتحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة والأمراض، من خلال 13 محاضرة رئيسية و78 بحثاً علمياً، إلى جانب 3 حلقات نقاشية و115 ملصقاً بحثياً.

وألقى الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات محاضرة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان «الوضع الراهن والتحديات المستقبلية في تناسليات الجاموس في مصر»، استعرض خلالها واقع تناسليات الجاموس المصري، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، والجهود البحثية والعلمية المبذولة لتطوير الأداء التناسلي والإنتاجي.

كما شارك فاضل في جلسة علمية متخصصة بعنوان «التقنيات الحديثة المتبعة لتحسين الأداء التناسلي والإنتاجي ونقل الأجنة في الجاموس»، تناولت أحدث التقنيات المستخدمة في تحسين الكفاءة التناسلية والإنتاجية، ودور نقل الأجنة وتجميد السائل المنوي في دعم برامج التحسين الوراثي وتطوير قطعان الجاموس.

التحديات المستقبلية الجاموس المصري الجاموس تناسليات الجاموس

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