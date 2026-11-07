طريقة عمل سمك فيليه بنكهات مختلفة ولذيذة

سمك فيليه من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي مثل المطاعم وبأقل المكونات الموجودة في البيت.

وصفات سمك فيليه في المنزل

مقادير سمك فيليه بالخضراوات



● سمك فيليه

● ثوم

● كمون

● ملح

● بابريكا

● ليمون بلدي

● طماطم

● بصل أخضر

● زيتون اخضر

● خل

● جبنة بيضاء

● زعتر

● أوريجانو

● زيت زيتون

● شبت

● أرز بني للتقديم

طريقة تحضير سمك فيليه بالخضراوات



تتبل قطع السمك بالثوم والكمون والملح والبابريكا وعصير الليمون.

يقطع البصل الأخضر ويخلط مع الطماطم والزيتون والملح والفلفل والزعتر والأوريجانو وزيت الزيتون والشبت والخل.

يوضع خليط الخضراوات والزيت في صينية.

تضاف على الوجه قطع السمك وقطع الجبنة البيضاء (فيتا).

يوضع السمك في الفرن حتى تمام النضج.

يزين بالشبت المفروم ويقدم.

سمك فيليه بالخضراوات

مقادير سمك فيليه بالشبت والكريمة



● سمك فيليه

● كاليماري

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● كزبرة ناشفة

● بطاطس

● كرفس

● زبدة

● عصير ليمون

● شبت

● كريمة

● تعفيرة دقيق

● بهارات

● فلفل حار

● فلفل ألوان

● زيت

● شرائح ليمون

طريقة تحضير سمك فيليه بالشبت والكريمة



يشوح الفلفل الألوان في الزبدة والزيت ثم يضاف الثوم

ثم يضاف الكاليماري والسمك الفيليه ثم يضاف الشبت والكرفس والمرقة

وكل البهارات وتعفيرة الدقيق ثم يضاف شرائح البطاطس

ثم يضاف الفلفل الحار ثم يضاف الكريمة وتترك كل المكونات حتى تمام النضج

وتقدم

سمك فيليه بالشبت والكريمة

مقادير سمك فيليه بالزيتون



● سمك فيليه

● زيتون أسود وأخضر مخلي

● زعتر طازج

● زيت زيتون

● طماطم شيري إنصاف

● طماطم مجففة

● ثوم

● ملح

● كمون

● بابريكا

● أوريجانو

● ليمون بلدي

● شبت

● أرز صيادية للتقديم

طريقة تحضير سمك فيليه بالزيتون



يتبل السمك بالملح والكمون وعصير الليمون وعصير الليمون والثوم

يشوح في الزيت في إناء على النار

يقلب على الوجه الآخر

يضاف الزيتون والطماطم الشيري والمجففة والتوابل

يقلب كل الخليط ويترك حتى النضج

يزين بالبقدونس المفروم ويقدم مع الأرز الصيادية

سمك فيليه بالزيتون

مقادير سمك فيليه بالكريمة والثوم



● سمك قشر بياض

● ملح

● فلفل أسود

● بهارات إيطالية

● زيت

● زبدة

● ثوم مفروم

● عصير ليمون

● كزبرة مفرومة

● شبت مفروم

● كريمة طهي

طريقة تحضير سمك فيليه بالكريمة والثوم



في وعاء تشوح الزبدة مع السمك المتبل بالثوم المفروم والملح والفلفل والبهارات الإيطالية.

تضاف الكريمة والشبت المفروم.

يقدم.