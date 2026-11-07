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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل ضبط متهمين بترويج وتعاطي الحشيش شرق الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين بترويج وتعاطي المواد المخدرة بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هويتهما وضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وهاتفا محمول.

تفاصيل الواقعة 

وأوضحت الوزارة، في بيان أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وهاتفا محمول، وتم اقتيادهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو، موضحين أن ذلك حدث يوم 30 أكتوبر الماضي، كما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الإسكندرية مقطع فيديو التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية هاتف محمول

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