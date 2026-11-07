منخفض قطبي مبكر يضرب الإسكندرية.. والصرف الصحي ترفع درجة الاستعداد

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من التقلبات الجوية والاضطراب المبكر، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى نحو 3 أمتار، ما دفع الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي إلى تكثيف استعداداتها لمواجهة تداعيات الطقس والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

المحافظة تشهد اضطرابًا جويًا مبكرًا

وأكدت رشا قدري، مدير الإعلام والعلاقات العامة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة تشهد اضطرابًا جويًا مبكرًا، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة أسهمت في اضطراب المواعيد المعتادة للنوات البحرية.

وأوضحت، أن الحالة الجوية الحالية لا ترتبط بنوة المكنسة، كما يعتقد البعض، إذ من المقرر أن تبدأ في 16 نوفمبر، وإنما ترجع إلى منخفض جوي قطبي مبكر يصاحبه تكوّن سحب ركامية ممطرة.

وأضافت أن تأثير المنخفض الجوي أدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المحافظة، وكانت المناطق الغربية الأكثر تأثرًا بكميات الأمطار، خاصة العجمي ومنطقة الـ21 والعامرية.

وكشفت قدري أن شركة الصرف الصحي بدأت استعداداتها لموسم الشتاء منذ فصل الصيف، من خلال تنفيذ خطة الـ100 يوم، التي تستهدف تطهير شبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، إلى جانب إجراء محاكاة ميدانية لاختبار كفاءة الشبكات وقدرتها على استيعاب وتصريف مياه الأمطار.

وأشارت إلى أن الشركة ترفع درجة الاستعداد قبل موعد النوات بـ24 ساعة، وفقًا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع إعلان حالة الطوارئ القصوى ونشر سيارات ومعدات شفط المياه في مختلف مناطق الإسكندرية، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.

وأكدت أن فرق الطوارئ تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار خلال الفترات السابقة، من خلال تحديد أولويات التدخل والتنسيق المستمر بين غرفة عمليات الشركة والأجهزة التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.

وناشدت المواطنين ضرورة عدم إلقاء المخلفات والقمامة في الشوارع أو بالقرب من شنايش الأمطار، تجنبًا لانسدادها وإعاقة تصريف المياه، مؤكدة أن تعاون المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح جهود مواجهة التقلبات الجوية والحد من آثارها.

وأوضحت أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار أو مشكلات شبكات الصرف الصحي من خلال الخط الساخن 175، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01201175175، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات وسرعة التعامل معها.