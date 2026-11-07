بالخلطة والبشاميل و البيض.. طرق مختلفة لتقديم طبق الفول

الفول من الأطباق المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من أنه معروف على بوجوده على مائدة الفطار إلا أن هناك بعض الإضافات و الوصفات التي يمكنك إعتماد الفول عليها في وجبةة الغذاء أو العشاء.

وصفات لتقديم طبق الفول

مقادير فول بالأومليت



● فول مدمس

● بيض

● بقدونس مفروم

● سمنة

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير فول بالأومليت



يشوح الفول في السمنة في إناء على النار

يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة ويقلب كل الخليط

يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود

يقلى الأومليت فى السمنة في إناء على النار

يضاف على الوجه البقدونس المفروم

يقلب على الوجه الآخر

يقدم الفول مع الأومليت.

مقادير مقبلات فول بالخلطة

● فول مدمس

● طماطم شيري انصاف

● فلفل اخضر رومي مفروم

● بصل ابيض مفروم

● بقدونس مفروم

● ليمون

● طحينة

● ثوم

● خل

● ملح

● فلفل أسود

● كمون

● ملح

● بابريكا

● زيت زيتون

● دبس رمان

● خبز بلدى للتقديم

طريقة تحضير مقبلات فول بالخلطة



يخلط الفول مع الزيت فى إناء على النار

يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة

يخلط البصل والطماطم والبقدونس

تخلط الطحينة والثوم والخل والملح والفلفل والكمون والبابريكا وعصير الليمون

يضاف خليط الخضروات لخليط الفول ويقلب كل الخليط

يوضع فى طبق التقديم مع إضافة خليط الطحينة ودبس الرمان على الوجه

يقدم مع الخبز .

مقادير طاجن فول بالبشاميل



● 2 علبة فول مدمس

● ملعقة كبيرة كمون

● كزبرة جافة

● ثوم مفروم

● طماطم مبشورة

● صلصة

● كوب ونصف كوب لبن

● 2 ملعقة كبيرة زبدة

● 2 ملعقة كبيرة دقيق

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير طاجن فول بالبشاميل



يشوح الثوم في الزبدة مع الطماطم والصلصة ويضاف الفول.

يشوح الدقيق في الزبدة ويضاف اللبن والملح والتوابل.

في طاجن يضاف خليط الفول وفوقه البشاميل ويقدم.

مقادير فول بالصلصة



● فول مدمس

● صلصة طماطم

● طماطم مفرومة

● بصل

● ثوم مفروم

● فلفل رومي

● فلفل حار مفروم

● زيت

● خل

● عصير ليمون

● كمون ناعم

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير فول بالصلصة



يشوح البصل المفروم في الزيت في إناء على النار

يضاف الثوم والفلفل الرومى والحار والطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل ويقلب كل الخليط

يضاف الفول وعصير الليمون والخل ويقلب كل الخليط

يغرف الخليط ويقدم .