قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف المناطق المتأثرة
بسبب سرعة الرياح .. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر حفاظا على سلامة السائحين
كسور وارتجاج.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأرمنت
أحمد سليمان يثير غصب جماهير الأهلي: أتمنى فوز بيراميدز على الأحمر
مين يقدر يمشيه؟.. عامر حسين يثير الجدل بشأن مستقبل حسام حسن
هل يرحل؟.. سيف زاهر يكشف كواليس حديثه مع أبوريدة بشأن مصير حسام حسن
أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالخلطة والبشاميل و البيض.. طرق مختلفة لتقديم طبق الفول

طبق الفول
طبق الفول
هاجر هانئ

الفول من الأطباق المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من أنه معروف على بوجوده على مائدة الفطار إلا أن هناك بعض الإضافات و الوصفات التي يمكنك إعتماد الفول عليها في وجبةة  الغذاء أو العشاء.

وصفات لتقديم طبق الفول

مقادير فول بالأومليت


● فول مدمس

● بيض

● بقدونس مفروم

● سمنة

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير فول بالأومليت


يشوح الفول في السمنة في إناء على النار
يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة ويقلب كل الخليط
يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود
يقلى الأومليت فى السمنة في إناء على النار
يضاف على الوجه البقدونس المفروم
يقلب على الوجه الآخر
يقدم الفول مع الأومليت.

مقادير مقبلات فول بالخلطة
● فول مدمس

● طماطم شيري انصاف

● فلفل اخضر رومي مفروم

● بصل ابيض مفروم

● بقدونس مفروم

● ليمون

● طحينة

● ثوم

● خل

● ملح

● فلفل أسود

● كمون

● ملح

● بابريكا

● زيت زيتون

● دبس رمان

● خبز بلدى للتقديم

طريقة تحضير مقبلات فول بالخلطة


يخلط الفول مع الزيت فى إناء على النار
يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة
يخلط البصل والطماطم والبقدونس
تخلط الطحينة والثوم والخل والملح والفلفل والكمون والبابريكا وعصير الليمون
يضاف خليط الخضروات لخليط الفول ويقلب كل الخليط
يوضع فى طبق التقديم مع إضافة خليط الطحينة ودبس الرمان على الوجه
يقدم مع الخبز .

مقادير طاجن فول بالبشاميل


● 2 علبة فول مدمس

● ملعقة كبيرة كمون

● كزبرة جافة

● ثوم مفروم

● طماطم مبشورة

● صلصة

● كوب ونصف كوب لبن

● 2 ملعقة كبيرة زبدة

● 2 ملعقة كبيرة دقيق

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير طاجن فول بالبشاميل


يشوح الثوم في الزبدة مع الطماطم والصلصة ويضاف الفول.
يشوح الدقيق في الزبدة ويضاف اللبن والملح والتوابل.
في طاجن يضاف خليط الفول وفوقه البشاميل ويقدم.

مقادير فول بالصلصة


● فول مدمس

● صلصة طماطم

● طماطم مفرومة

● بصل

● ثوم مفروم

● فلفل رومي

● فلفل حار مفروم

● زيت

● خل

● عصير ليمون

● كمون ناعم

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير فول بالصلصة


يشوح البصل المفروم في الزيت في إناء على النار
يضاف الثوم والفلفل الرومى والحار والطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل ويقلب كل الخليط
يضاف الفول وعصير الليمون والخل ويقلب كل الخليط
يغرف الخليط ويقدم .

الفول طبق الفول فول بالأومليت مقادير فول بالأومليت طريقة تحضير فول بالأومليت مقبلات فول بالخلطة طريقة تحضير مقبلات فول بالخلطة طاجن فول بالبشاميل طريقة تحضير طاجن فول بالبشاميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

في ذكرى استشهاده.. عمر بن الخطاب الفاروق.. مواقف خالدة وإنجازات غيرت مسار التاريخ الإسلامي

الحبيب علي الجفري

الحبيب علي الجفري: صراعات المنتسبين للعلم وسوء أدب الخلاف تنفر الشباب من الدين

شوقي علام

شوقي علام: اتهام الفقه الإسلامي بأنه بعيد عن القرآن والسنة باطل.. ولا يُبنى الحكم الشرعي على المقاصد الخفية قبل ظهورها في قول أو فعل

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد