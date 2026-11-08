وزير العدل البولندي: وحدة مكافحة الإرهاب تقود التحقيق في حادث إطلاق النار بمدينة "كراكوف"

كشف وزير العدل البولندي فالديمار زوريك اليوم الأحد عن الجهة التي تتولى التحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع بمدينة "كراكوف" يوم أمس، حيث أوضح أنها وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وهو جهاز مختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

وقال زوريك - في منشور عبر منصة "إكس" - إن الوحدة تتولى التحقيق في واقعة مقتل ستة أشخاص باستخدام الأسلحة النارية والشروع في قتل عدد كبير من الأشخاص الآخرين.

وأضاف أن التوصيف القانوني للجريمة يشير إلى أن مرتكبها نفذها بهدف بث الرعب الشديد في نفوس عدد كبير من الأشخاص، وهو ما يجعلها تندرج قانونا ضمن الجرائم الإرهابية.

وأكد وزير العدل أن التحقيقات تشمل أيضا مقتل ثلاثة أشخاص آخرين تبين أنهم والد المشتبه به ووالدته وشقيقته الصغرى، مشيرا إلى أن العقوبة القصوى لمنفذ الجريمتين قد تصل إلى السجن المؤبد.

وقد شهدت مدينة "كراكوف" - ثاني أكبر المدن البولندية في حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم أمس (السبت) - هجوما دمويا بعدما قاد رجل يبلغ من العمر 24 عاما سيارته إلى ساحة السوق الرئيسية وفتح النار عشوائيا على المارة؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به - وهو مواطن بولندي متأثر بأفكار اليمين المتطرف - بعد تبادل لإطلاق النار ونقل إلى المستشفى.