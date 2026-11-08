محافظ الوادي الجديد: عودة خدمة الكهرباء لمدينة الفرافرة.. و90% للقرى

صرّحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بأنه تم عودة التيار الكهربي لمدينة الفرافرة بالكامل والقرى المحيطة بنسبة 90%، وذلك إثر اندلاع حريق بأحد مغذيات مجمع كهرباء الفرافرة، مساء الأمس. حيثُ تم، اليوم، دخول الخدمة لقرى النهضة والكفاح واللواء صبيح بالتتابع، وجاري دخول الخدمة تدريجيًا لباقي القرى.

وأضافت أنه تم التواصل مع شركة جنوب القاهرة لتوفير عدد (3) ماكينات إضافية قدرة 500 كيلو فولت، و(3) ماكينات أخرى قدرة 300 كيلو فولت، بالإضافة ل (2) ماكينة توليد بالتنسيق مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بالمنيا، وجاري النقل والاستلام.

جدير بالذكر، أنه تم وصول عدد (2) وحدة توليد جديدة لمركز الفرافرة بإجمالي قدرة 4 ميجا وبتكلفة 360 مليون جنيه، بالإضافة لماكينة "كاتر بيلر" بقدرة 5 ميجاوات، حيثُ تجري حاليًا أعمال التركيبات واختبارات التشغيل تمهيدًا لدخولهم الخدمة؛ كاحتياطي دائم للمركز في حال وجود أي عطل طارئ مستقبلًا، وجاري العمل على مقترح توصيل المركز على الشبكة القومية للكهرباء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية، وذلك ضمن خطة المحافظة المستقبلية.

ووجّهت المحافظ الشكر لقطاع الكهرباء بالمحافظة على الجهود المتواصلة منذ الأمس لاحتواء الموقف بالتنسيق مع الحماية المدنية والقطاعات التنفيذية المختلفة، وكذا التنسيق مع محافظات الجوار للإمداد بالمولدات اللازمة لإنارة القرى وذلك لحين عودة الخدمة للمواطنين.