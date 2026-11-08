قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد: عودة خدمة الكهرباء لمدينة الفرافرة.. و90% للقرى

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

صرّحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بأنه تم عودة التيار الكهربي لمدينة الفرافرة بالكامل والقرى المحيطة بنسبة 90%، وذلك إثر اندلاع حريق بأحد مغذيات مجمع كهرباء الفرافرة، مساء الأمس. حيثُ تم، اليوم، دخول الخدمة لقرى النهضة والكفاح واللواء صبيح بالتتابع، وجاري دخول الخدمة تدريجيًا لباقي القرى.

وأضافت أنه تم التواصل مع شركة جنوب القاهرة لتوفير عدد (3) ماكينات إضافية قدرة 500 كيلو فولت، و(3) ماكينات أخرى قدرة 300 كيلو فولت، بالإضافة ل (2) ماكينة توليد بالتنسيق مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بالمنيا، وجاري النقل والاستلام.

جدير بالذكر، أنه تم وصول عدد (2) وحدة توليد جديدة لمركز الفرافرة بإجمالي قدرة 4 ميجا وبتكلفة 360 مليون جنيه، بالإضافة لماكينة "كاتر بيلر" بقدرة 5 ميجاوات، حيثُ تجري حاليًا أعمال التركيبات واختبارات التشغيل تمهيدًا لدخولهم الخدمة؛ كاحتياطي دائم للمركز في حال وجود أي عطل طارئ مستقبلًا، وجاري العمل على مقترح توصيل المركز على الشبكة القومية للكهرباء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية، وذلك ضمن خطة المحافظة المستقبلية.

ووجّهت المحافظ الشكر لقطاع الكهرباء بالمحافظة على الجهود المتواصلة منذ الأمس لاحتواء الموقف بالتنسيق مع الحماية المدنية والقطاعات التنفيذية المختلفة، وكذا التنسيق مع محافظات الجوار للإمداد بالمولدات اللازمة لإنارة القرى وذلك لحين عودة الخدمة للمواطنين.

الوادي الجديد حافظ الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

بطولة العالم للسباحة بالزعانف

تقنيات التصوير تحت الماء لحماية السباحين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

كوكا

الأهلي يكشف موعد عودة كوكا للتدريبات.. وتطورات جديدة في إصابة محمد عبدالله

ساره

مصر تتوهج في داكار.. سارة حسني تضيف الميدالية السابعة وإدريس يهنئ الأبطال

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد