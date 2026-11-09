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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لكل عروس.. 5 أشياء لا يجب وضعها في غسالة الأطباق

غسالة الأطباق
غسالة الأطباق
حياة عبد العزيز

 غسالة الأطباق من الأجهزة المنزلية التي توفر الكثير من الوقت والمجهود، خاصة للعروس التي تبدأ في تجهيز منزلها وتحرص على الحفاظ على أدوات المطبخ لأطول فترة ممكنة. 

لكن رغم سهولة استخدامها، فإن وضع بعض الأواني والأدوات داخلها قد يؤدي إلى تلفها أو فقدان لمعانها، نتيجة التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة وضغط المياه والمنظفات القوية.

ولأن الحفاظ على أطقم الأطباق والحلل والأدوات الجديدة أمر مهم، هناك مجموعة من الأشياء التي يُفضل غسلها يدويًا بدلًا من وضعها في الغسالة، وفيما يلي أبرز 5 أشياء يجب الانتباه إليها.

1. السكاكين الحادة

قد يبدو وضع السكاكين داخل غسالة الأطباق أمرًا مريحًا، لكنه ليس الخيار الأفضل، خاصة السكاكين عالية الجودة. فالتعرض المتكرر للمياه الساخنة والمنظفات قد يؤثر في حدة الشفرات ويسبب تآكلها بمرور الوقت، كما أن اصطدامها بالأدوات الأخرى قد يؤدي إلى تلف حوافها.

والأفضل غسل السكاكين يدويًا وتجفيفها فورًا، مع وضعها في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.

 2. الأواني المصنوعة من الخشب

الملاعق الخشبية وألواح التقطيع والأدوات ذات المقابض الخشبية لا تتحمل عادةً دورة الغسيل داخل الغسالة، بسبب الحرارة والرطوبة لفترات طويلة.

وقد يؤدي ذلك إلى تشقق الخشب أو انتفاخه أو اعوجاجه، كما يمكن أن يفقد مظهره الطبيعي مع تكرار الغسيل. لذلك يُفضل تنظيف هذه الأدوات يدويًا باستخدام الماء والصابون، ثم تجفيفها جيدًا.

 3. أواني الطهي المصنوعة من الحديد الزهر

إذا كانت العروس تمتلك طاسة أو حلة من الحديد الزهر، فمن الأفضل إبعادها عن غسالة الأطباق، لأن المنظفات القوية والمياه قد تزيل الطبقة الدهنية الواقية التي تساعد على منع التصاق الطعام وتحمي المعدن من الصدأ.

ومع تكرار الغسيل قد تظهر بقع الصدأ وتتراجع كفاءة الطهي، لذلك يُنصح بتنظيف هذه الأواني بالطريقة المناسبة لنوعها وتجفيفها جيدًا بعد الاستخدام.

 4. الأواني غير اللاصقة التالفة أو غير المخصصة للغسالة

تحتاج الحلل والطاسات غير اللاصقة إلى عناية خاصة للحفاظ على الطبقة الداخلية التي تمنع التصاق الطعام. فبعض الأنواع لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة أو المنظفات المستخدمة في غسالات الأطباق، ما قد يؤدي إلى تراجع كفاءة الطبقة الخارجية مع الوقت.

ولهذا يجب مراجعة تعليمات الشركة المصنعة قبل وضعها في الغسالة، وإذا لم تكن مخصصة لذلك فمن الأفضل غسلها يدويًا باستخدام إسفنجة ناعمة ومنظف لطيف.

 5. الأواني الكريستال والزجاج الرقيق

الأكواب الكريستال وقطع الزجاج الرقيقة، خاصة المزخرفة أو المزينة بحواف ذهبية وفضية، تحتاج إلى تعامل حذر؛ إذ يمكن أن تتعرض للخدش أو التشقق نتيجة اصطدامها بالأواني الأخرى أو بسبب تغيرات الحرارة أثناء دورة الغسيل.

كما قد تفقد بعض القطع بريقها تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر للغسالة، لذلك يُفضل غسلها يدويًا وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة.

 نصائح مهمة لكل عروسة قبل تشغيل غسالة الأطباق

- راجعي العلامة الموجودة أسفل الأواني أو تعليمات الشركة المصنعة للتأكد من أنها آمنة للاستخدام داخل غسالة الأطباق.

- لا تضعي الأدوات بشكل متلاصق حتى تسمحي للمياه بالوصول إلى جميع الأسطح.

- تجنبي وضع الأواني ذات الزخارف المعدنية داخل الغسالة إلا إذا كانت تعليماتها تسمح بذلك.

- استخدمي المنظفات المخصصة لغسالات الأطباق، ولا تستبدليها بسائل غسل الصحون العادي.

- لا تفترضي أن كل ما يتحمل الماء والصابون يمكن وضعه داخل الغسالة.

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