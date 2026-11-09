قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
ترامب: إسرائيل ما كانت لتبقى لولا ضربات قاذفات B-2 للمنشآت النووية الإيرانية
دعاء الفجر المستجاب.. أدعية الفجر المكتوبة لقضاء الحوائج وزوال الهموم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الأبراج الأكثر نشاطا في نوفمبر 2026.. هل انت منهم؟

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حالة من النشاط والحركة يتسم بها بعض مواليد الأبراج في شهر نوفمبر، حيث ينتج البعض في حياته المهنية الكثير والكثير مع اثبات قدراته في بعض الأمور، وذلك بسبب حركة الكواكب النشطة.

الابراج النشيطة 

وفي هذا التقرير نستعرض الابراج الأكثر نشاطا في شهر نوفمبر 2026 وفقا لخبرة  أبراج .

1. برج الأسد.. ملك الخريف واستعادة الثقة

قالت ندى عادل، يحصل مواليد الأسد على مساحة أكبر للتعبير عن طموحاتهم، مع وجود المشتري في برجهم وانتقال المريخ إليه منذ أواخر سبتمبر، قد يشعر مواليد الأسد برغبة قوية في الظهور وإثبات قدراتهم، مع تزايد الحماس تجاه العمل والمشروعات الشخصية، وقد يكون اقتران المريخ والمشتري يوم 16 نوفمبر دافعًا رمزيًا للتفكير في خطوة مهنية كبيرة أو خوض تجربة عاطفية جديدة، بشرط دراسة القرارات جيدًا.

2. برج الحمل.. طموح أكبر وخطوات عملية

قد يجد مواليد الحمل أنفسهم أكثر جدية في التعامل مع أهدافهم، خاصة مع وجود زحل في برجهم، وهو ما يرتبط في القراءة الفلكية بالمسؤولية والانضباط. 

ونصحت ندى عادل، أن كما يمنح وجود المشتري في الأسد دعمًا رمزيًا للإبداع والمشروعات الشخصية، وقد تتحول فكرة مؤجلة إلى خطة أكثر وضوحًا إذا توافرت لها الإمكانات والدعم المناسب وتنصحهم الفترة بالجمع بين الحماس والتخطيط الواقعي.

3. برج القوس.. فرص للتوسع والتعلم والسفر

يبدو مواليد القوس أكثر ميلًا إلى توسيع آفاقهم خلال النصف الثاني من نوفمبر، مع وجود المشتري، الكوكب الحاكم لهم، في برج الأسد.

 وتشير قراءة ندى عادل إلى احتمالات زيادة الاهتمام بالسفر أو الدراسة أو خوض تجارب جديدة، إلى جانب الرغبة في الظهور وإبراز المواهب. وقد تكون الفترة مناسبة لوضع أهداف بعيدة المدى، مع ضرورة تحويل الطموحات إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

ماذا يحدث بعد 13 نوفمبر؟

بحسب التوقعات الفلكية، يمثل منتصف نوفمبر نقطة انتقال مهمة، مع انتهاء تراجع عطارد يوم 13 نوفمبر وعودة الزهرة إلى الحركة المباشرة في منتصف الشهر، ثم اقتران المريخ والمشتري في الأسد يوم 16 نوفمبر. 

وترى خبيرة الأبراج أن هذه التحركات قد ترتبط بانتهاء حالة التردد لدى بعض الأبراج، وعودة الرغبة في المبادرة والتحرك، خاصة لدى الأبراج النارية.

حظك اليوم برج السرطان برج الاسد برج القوس الابراج النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| قافلة دعوية من الأزهر.. بروتوكول تعاون مع التنمية المحلية والتضامن.. وخدمات طبية بالمستشفيات الجامعية

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد| تمويل 249 مشروعا من خلال مشروعك.. وانطلاق فعاليات اليوم الأول لتدريب عمال دفعة الإمام حسن العطار

نقل المصابين للمستشفى

مصرع شخص ونجله في تصادم سيارة ودراجة نارية بزراعي المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد