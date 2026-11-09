الأبراج الأكثر نشاطا في نوفمبر 2026.. هل انت منهم؟

حالة من النشاط والحركة يتسم بها بعض مواليد الأبراج في شهر نوفمبر، حيث ينتج البعض في حياته المهنية الكثير والكثير مع اثبات قدراته في بعض الأمور، وذلك بسبب حركة الكواكب النشطة.

الابراج النشيطة

وفي هذا التقرير نستعرض الابراج الأكثر نشاطا في شهر نوفمبر 2026 وفقا لخبرة أبراج .

1. برج الأسد.. ملك الخريف واستعادة الثقة

قالت ندى عادل، يحصل مواليد الأسد على مساحة أكبر للتعبير عن طموحاتهم، مع وجود المشتري في برجهم وانتقال المريخ إليه منذ أواخر سبتمبر، قد يشعر مواليد الأسد برغبة قوية في الظهور وإثبات قدراتهم، مع تزايد الحماس تجاه العمل والمشروعات الشخصية، وقد يكون اقتران المريخ والمشتري يوم 16 نوفمبر دافعًا رمزيًا للتفكير في خطوة مهنية كبيرة أو خوض تجربة عاطفية جديدة، بشرط دراسة القرارات جيدًا.

2. برج الحمل.. طموح أكبر وخطوات عملية

قد يجد مواليد الحمل أنفسهم أكثر جدية في التعامل مع أهدافهم، خاصة مع وجود زحل في برجهم، وهو ما يرتبط في القراءة الفلكية بالمسؤولية والانضباط.

ونصحت ندى عادل، أن كما يمنح وجود المشتري في الأسد دعمًا رمزيًا للإبداع والمشروعات الشخصية، وقد تتحول فكرة مؤجلة إلى خطة أكثر وضوحًا إذا توافرت لها الإمكانات والدعم المناسب وتنصحهم الفترة بالجمع بين الحماس والتخطيط الواقعي.

3. برج القوس.. فرص للتوسع والتعلم والسفر

يبدو مواليد القوس أكثر ميلًا إلى توسيع آفاقهم خلال النصف الثاني من نوفمبر، مع وجود المشتري، الكوكب الحاكم لهم، في برج الأسد.

وتشير قراءة ندى عادل إلى احتمالات زيادة الاهتمام بالسفر أو الدراسة أو خوض تجارب جديدة، إلى جانب الرغبة في الظهور وإبراز المواهب. وقد تكون الفترة مناسبة لوضع أهداف بعيدة المدى، مع ضرورة تحويل الطموحات إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

ماذا يحدث بعد 13 نوفمبر؟

بحسب التوقعات الفلكية، يمثل منتصف نوفمبر نقطة انتقال مهمة، مع انتهاء تراجع عطارد يوم 13 نوفمبر وعودة الزهرة إلى الحركة المباشرة في منتصف الشهر، ثم اقتران المريخ والمشتري في الأسد يوم 16 نوفمبر.

وترى خبيرة الأبراج أن هذه التحركات قد ترتبط بانتهاء حالة التردد لدى بعض الأبراج، وعودة الرغبة في المبادرة والتحرك، خاصة لدى الأبراج النارية.