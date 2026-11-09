قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فطار أول الشهر.. طريقة عمل ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة في دقائق

ساندوتش تركي
ساندوتش تركي
حياة عبد العزيز

مع بداية كل شهر، تبحث الكثير من الأسر عن أفكار فطار مختلفة تجمع بين المذاق الشهي وسهولة التحضير، خاصة في الصباح المزدحم الذي يحتاج إلى وجبة سريعة ومشبعة. 

ويأتي ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة ضمن الاختيارات المناسبة لعشاق الساندوتشات الساخنة، إذ يجمع بين شرائح اللحم المدخن والجبنة الذائبة مع الخبز المحمص، ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وفي وقت قصير.

ويتميز هذا الساندوتش بإمكانية تغيير مكوناته حسب الرغبة، سواء بإضافة الخضراوات أو اختيار نوع الجبنة المفضل، ليكون فكرة مناسبة لفطار أول الشهر أو وجبة خفيفة خلال اليوم.

 مكونات ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة

- 2 شريحة من خبز التوست أو خبز الساندوتش.

- 3 شرائح من التركي بيكون.

- شريحتان من الجبنة الشيدر أو الموتزاريلا.

- ملعقة صغيرة من الزبدة.

- شرائح طماطم حسب الرغبة.

- أوراق خس.

- ملعقة صغيرة من المايونيز أو المستردة.

- رشة فلفل أسود.

طريقة تحضير ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة

1. ابدئي بتسخين مقلاة على نار متوسطة، ثم ضعي شرائح التركي بيكون وقلبيها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة قليلًا، ثم ارفعيها جانبًا.

2. ادهني شرائح الخبز بطبقة خفيفة من الزبدة من الخارج، ويمكن إضافة المايونيز أو المستردة من الداخل حسب الرغبة.

3. ضعي الجبنة على إحدى شرائح الخبز، ثم أضيفي شرائح التركي بيكون فوقها.

4. أضيفي شرائح الطماطم والخس ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، ثم غطي الساندوتش بالشريحة الثانية.

5. ضعي الساندوتش في المقلاة على نار هادئة، واضغطي عليه برفق حتى يتحمص الخبز وتذوب الجبنة.

6. اقلبي الساندوتش على الجانب الآخر حتى يحصل على لون ذهبي متساوٍ، ثم ارفعيه وقطعيه إلى نصفين.

أفكار لتقديم الساندوتش

يمكن تقديم ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة مع البطاطس المحمرة أو شرائح الخيار والطماطم، كما يمكن إضافة شرائح الأفوكادو أو الفلفل الملون للحصول على مذاق مختلف ولمن يفضلون النكهة الحارة، يمكن وضع القليل من صوص الشطة أو البابريكا.

وبهذه الخطوات يصبح لديكِ فطار سريع بطعم مميز، لا يحتاج إلى وقت طويل في التحضير، ويمكن تقديمه ساخنًا فور الانتهاء من إعداده.

ساندوتش تركي افكار للفطار افكار بسيطة الفطار ساندوتش بيكون ساندوتش الجبنة الحلوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

نذير بن بوعلي

نذير بن بوعلي يلحق بمباراة بيراميدز والأهلي بعد استبعاده من منتخب الجزائر

مودي شلاطة

خرج زعلان وبيعيط.. والد مودي شلاطة يروي كواليس اختبارات الأهلي

مودي شلاطة

لاعب الزمالك السابق: عدم انضمام شلاطة للمنتخب؟.. كان فين قبل مباراة الأهلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد