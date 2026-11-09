فطار أول الشهر.. طريقة عمل ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة في دقائق

مع بداية كل شهر، تبحث الكثير من الأسر عن أفكار فطار مختلفة تجمع بين المذاق الشهي وسهولة التحضير، خاصة في الصباح المزدحم الذي يحتاج إلى وجبة سريعة ومشبعة.

ويأتي ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة ضمن الاختيارات المناسبة لعشاق الساندوتشات الساخنة، إذ يجمع بين شرائح اللحم المدخن والجبنة الذائبة مع الخبز المحمص، ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وفي وقت قصير.

ويتميز هذا الساندوتش بإمكانية تغيير مكوناته حسب الرغبة، سواء بإضافة الخضراوات أو اختيار نوع الجبنة المفضل، ليكون فكرة مناسبة لفطار أول الشهر أو وجبة خفيفة خلال اليوم.

مكونات ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة

- 2 شريحة من خبز التوست أو خبز الساندوتش.

- 3 شرائح من التركي بيكون.

- شريحتان من الجبنة الشيدر أو الموتزاريلا.

- ملعقة صغيرة من الزبدة.

- شرائح طماطم حسب الرغبة.

- أوراق خس.

- ملعقة صغيرة من المايونيز أو المستردة.

- رشة فلفل أسود.

طريقة تحضير ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة

1. ابدئي بتسخين مقلاة على نار متوسطة، ثم ضعي شرائح التركي بيكون وقلبيها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة قليلًا، ثم ارفعيها جانبًا.

2. ادهني شرائح الخبز بطبقة خفيفة من الزبدة من الخارج، ويمكن إضافة المايونيز أو المستردة من الداخل حسب الرغبة.

3. ضعي الجبنة على إحدى شرائح الخبز، ثم أضيفي شرائح التركي بيكون فوقها.

4. أضيفي شرائح الطماطم والخس ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، ثم غطي الساندوتش بالشريحة الثانية.

5. ضعي الساندوتش في المقلاة على نار هادئة، واضغطي عليه برفق حتى يتحمص الخبز وتذوب الجبنة.

6. اقلبي الساندوتش على الجانب الآخر حتى يحصل على لون ذهبي متساوٍ، ثم ارفعيه وقطعيه إلى نصفين.

أفكار لتقديم الساندوتش

يمكن تقديم ساندوتش التركي بالبيكون والجبنة مع البطاطس المحمرة أو شرائح الخيار والطماطم، كما يمكن إضافة شرائح الأفوكادو أو الفلفل الملون للحصول على مذاق مختلف ولمن يفضلون النكهة الحارة، يمكن وضع القليل من صوص الشطة أو البابريكا.

وبهذه الخطوات يصبح لديكِ فطار سريع بطعم مميز، لا يحتاج إلى وقت طويل في التحضير، ويمكن تقديمه ساخنًا فور الانتهاء من إعداده.