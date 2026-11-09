عقب جولة محافظ الغربية.. بدء أعمال تمهيد طريق قرية نفيا استجابةً لمطالب الأهالي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، مديرية الطرق والنقل بالغربية، ببدء أعمال تمهيد طريق قرية نفيا بمركز طنطا، استجابةً لمطالب الأهالي التي استمع إليها خلال جولته بالقرية، مؤكدًا أهمية سرعة التعامل مع احتياجات المواطنين وتحسين حالة الطرق بما يسهم في تيسير حركة الانتقال.

توجيهات محافظ الغربية

وبدأت مديرية الطرق والنقل بالغربية تنفيذ أعمال تمهيد الطريق، والعمل على تحسين حالته وتيسير حركة السيارات والمواطنين، بما يحقق السيولة المرورية ويخفف الأعباء عن أهالي القرية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الاستجابة لمطالب المواطنين التي يطرحونها خلال جولاته بالقرى والمراكز، والعمل على تحويلها إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة لأهالينا.