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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية الحضارية: قضينا على 357 منطقة غير آمنة في 2021

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزيرة الإسكان، تفاصيل جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة، موضحًا أن الخريطة القومية التي جرى إعدادها وتحديثها خلال عامي 2016 و2017، ثم تحديثها مجددًا في 2019، رصدت 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية.

وأضاف صديق، خلال لقائه ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المناطق كان يقطنها نحو مليون ونصف مليون مواطن، بإجمالي يقارب 246 ألف أسرة، كانوا يعيشون في ظروف تمثل خطورة على حياتهم وصحتهم وممتلكاتهم.

وأوضح أن التعامل مع هذه المناطق بدأ بإعداد الخريطة القومية، ثم وضع خطة قومية للقضاء عليها، أعقبتها خطة تنفيذية لتنفيذ المشروعات المطلوبة، لافتًا إلى أن الدولة أعلنت في عام 2021 القضاء على هذه المناطق.

وأشار إلى أن جهود التطوير أسفرت عن إنشاء تجمعات سكنية جديدة داخل المدن القائمة، من بينها مدينة الأسمرات، ومدينة معًا، ومدينة الأمل، وروضة السيدة، والنورس، بدلًا من المناطق التي كان يعيش فيها المواطنون في ظروف غير آمنة.

وضرب صديق أمثلة بعدد من المناطق التي شهدت عمليات التطوير، من بينها عزبة الصفيح في السويس، والهُجّوج والإصلاح والصفيح في بورسعيد، وتل العقارب في السيدة زينب، وبطن البقرة وعزبة أبو قرن في مصر القديمة.

ولفت إلى أن بعض أسماء المناطق القديمة كانت تعكس طبيعة الأوضاع التي عاش فيها السكان، مؤكدًا أن اختيار أسماء جديدة للمشروعات السكنية كان جزءًا من الاهتمام بنقل المواطنين إلى بيئة عمرانية جديدة، تحمل عناوين وأسماء تليق بهم.

وأكد أن التعامل مع المناطق غير الآمنة لم يكن مجرد عملية بناء وحدات سكنية، وإنما استهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر للمواطنين حياة أفضل.

المناطق غير الآمنة صندوق التنمية الحضرية العشوائيات السكن البديل

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