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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد الأربعين.. 7 تغيرات تلاحظها المرأة مع اقتراب انقطاع الطمث

انقطاع الطمث
انقطاع الطمث
ريهام قدري

تطرأ على جسم المرأة العديد من التغيرات مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين، إذ تبدأ بعض النساء في ملاحظة أعراض مرتبطة بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وهي الفترة التي تسبق التوقف النهائي للدورة الشهرية، وتشهد خلالها مستويات الهرمونات، خاصة الإستروجين، تغيرات تؤثر في وظائف الجسم المختلفة.

ولا تقتصر هذه التغيرات على اضطراب الدورة الشهرية أو الهبات الساخنة، بل قد تمتد إلى النوم والحالة النفسية والوزن والبشرة وصحة الجهاز البولي.

وفي هذا التقرير، نستعرض 7 تغيرات قد تلاحظها المرأة بعد الأربعين مع اقتراب انقطاع الطمث.

1- اضطرابات النوم

قد تواجه بعض النساء صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، خاصة مع تكرار الهبات الساخنة والتعرق الليلي، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق خلال النهار.

2- تقلبات المزاج

تؤثر التغيرات الهرمونية في الحالة النفسية لدى بعض النساء، وقد تظهر في صورة سرعة الانفعال أو القلق أو انخفاض الحالة المزاجية، وتختلف حدة هذه الأعراض من امرأة لأخرى.

3- ضعف التركيز والنسيان

قد تلاحظ المرأة صعوبة في التركيز أو تذكر بعض التفاصيل اليومية، وهي أعراض تُعرف أحياناً باسم الضباب الدماغي، وقد تتزامن مع اضطرابات النوم والتغيرات الهرمونية.

4- تغيرات الوزن وتراكم الدهون

قد تلاحظ بعض النساء زيادة في الوزن أو تغير توزيع الدهون بالجسم، خاصة حول منطقة البطن، نتيجة تداخل التغيرات الهرمونية مع التقدم في العمر وتغير النشاط البدني والتمثيل الغذائي.

5- جفاف البشرة والحكة

مع التقدم في العمر والتغيرات الهرمونية، قد تفقد البشرة جزءاً من مرونتها ورطوبتها، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف والشعور بالحكة لدى بعض النساء.

6- جفاف المهبل

يُعد جفاف المهبل من الأعراض الشائعة المرتبطة بانخفاض مستويات الإستروجين، وقد يصاحبه تهيج أو شعور بعدم الراحة، خاصة أثناء العلاقة الزوجية.

7- تغيرات الجهاز البولي

قد تلاحظ المرأة زيادة الحاجة إلى التبول أو الشعور بالإلحاح البولي، كما قد ترتفع احتمالات الإصابة بالتهابات المسالك البولية نتيجة التغيرات التي تحدث في أنسجة الجهاز البولي مع انخفاض الإستروجين.

متى تحتاج المرأة إلى استشارة الطبيب؟

ينبغي عدم تجاهل الأعراض التي تؤثر في جودة الحياة أو تتسبب في اضطرابات النوم والحالة النفسية، إذ يمكن لطبيب النساء تقييم الحالة وتحديد الخيارات المناسبة للتعامل مع الأعراض.

كما يجب مراجعة الطبيب عند حدوث نزيف بعد انقطاع الدورة الشهرية لمدة 12 شهراً متتالياً، لأن أي نزيف في هذه المرحلة يحتاج إلى تقييم طبي.

ومن المهم التأكيد أن انقطاع الطمث لا يحدث لدى جميع النساء في العمر نفسه، وأن ظهور هذه الأعراض بعد الأربعين لا يعني بالضرورة الدخول في مرحلة انقطاع الطمث.

المصدر NHS

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