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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توقف نوفمبر الدولي.. مواجهات قوية في تصفيات أمم أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية

كأس أمم أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية
كأس أمم أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية
حسن العمدة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2026، التي تنطلق اليوم  وتستمر حتى 17 منوفمبر، وتشهد إقامة مجموعة كبيرة من المواجهات الدولية في مختلف القارات، سواء على مستوى التصفيات القارية أو البطولات الرسمية والمباريات الودية.

يأتي التوقف الدولي الحالي بعد فترة استثنائية شهدت امتداد التوقف السابق بين سبتمبر وأكتوبر لمدة 3 أسابيع، مع إمكانية خوض المنتخبات 4 مباريات، بينما تعود الأجندة الدولية هذه المرة إلى نظامها المعتاد، بإتاحة الفرصة أمام كل منتخب لخوض مباراتين خلال فترة التوقف.

وتحمل أجندة نوفمبر العديد من المواجهات المهمة، في ظل اشتعال المنافسة على بطاقات التأهل للبطولات القارية، إلى جانب استمرار منافسات دوري الأمم الأوروبية ودوري أمم كونكاكاف.

تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

تعود منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 من خلال إقامة الجولتين الثالثة والرابعة، في سباق المنافسة على حجز مقاعد البطولة التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتشهد التصفيات مواجهات متكررة بين المنتخبات خلال فترة التوقف، إذ يلتقي كل منتخب مع المنافس نفسه ذهابًا وإيابًا.

ويخوض منتخب مصر اختبارين مهمين أمام نظيره مالاوي، حيث تقام المواجهة الأولى يوم 13 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يحل الفراعنة ضيوفًا على المنتخب المالاوي يوم 17 نوفمبر بمدينة ليلونجوي، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري لتعزيز حظوظه في التأهل ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة.

دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

وتتواصل الإثارة في القارة الأوروبية مع استكمال منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، حيث تقام الجولتان الخامسة والسادسة والأخيرتان من مرحلة المجموعات خلال التوقف الدولي الحالي.

وتتضمن الأجندة الأوروبية مجموعة من المواجهات القوية والمرتقبة بين كبار القارة، في ظل سعي المنتخبات لحسم مراكزها في المجموعات والمنافسة على بطاقات التأهل للأدوار المقبلة.

دوري أمم كونكاكاف

وعلى مستوى قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، تستمر منافسات دوري أمم كونكاكاف، بإقامة مباريات الدور ربع النهائي للمستوى الأول، إلى جانب استكمال منافسات دور المجموعات في المستوى الثاني.

وتكتسب البطولة أهمية إضافية للمنتخبات المشاركة، باعتبارها إحدى المحطات المؤثرة في سباق التأهل إلى بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2027، ما يزيد من قوة المنافسة خلال فترة التوقف الدولي.

مباريات ودية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

وبعيدًا عن المنافسات الرسمية، تستغل مجموعة من المنتخبات، خاصة في قارتي أمريكا الجنوبية وآسيا، فترة التوقف الدولي لخوض مباريات ودية، بهدف اختبار العناصر الجديدة وتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

وتمنح هذه المواجهات الأجهزة الفنية فرصة لتجربة الخطط التكتيكية والوقوف على مستوى اللاعبين، قبل الدخول في المنافسات الرسمية خلال المرحلة القادمة.

أبرز أحداث التوقف الدولي في نوفمبر 2026

استكمال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بإقامة الجولتين الثالثة والرابعة.

إقامة الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

انطلاق مباريات ربع نهائي المستوى الأول واستكمال مجموعات المستوى الثاني في دوري أمم كونكاكاف.

إقامة مجموعة من المباريات الدولية الودية في مختلف القارات.

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