تسليم دفعة جديدة من عائلات مقاتلي داعـ ش من مخيم روج السوري إلى ثلاث دول

تسلّم ممثلو السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من النساء والأطفال من مخيم روج السوري، تضم 2200 امرأة وطفل من جنسيات مختلفة، وسط تحركات حكومية سورية.

وجاءت عملية التسليم خلال زيارة لوفد مشترك من قوى الأمن الداخلي السورية وممثلين عن الحكومة، رافقه ممثلون عن الدول الثلاث، حيث التقى الوفد عدداً من النساء المقيمات بالمخيم، واستمع إلى أوضاعهن ومطالبهن، في إطار الترتيبات الخاصة بنقل الرعايا إلى بلدانهم.

وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة «الشرق الأوسط»، شملت الدفعة 12 امرأة إندونيسية برفقة أطفالهن، و30 امرأة صومالية، إضافة إلى ما يتراوح بين 3 و9 نساء سودانيات.

ويضم مخيم «روج»، الذي يُعد آخر مخيم لعائلات مقاتلي التنظيم في سوريا عقب إغلاق مخيم «الهول»، نحو 750 خيمة، يقيم بها قرابة 2200 امرأة وطفل يحملون جنسيات عربية وأجنبية متعددة، من بينها الروسية والتركية والبريطانية والفرنسية والألمانية والأسترالية والإندونيسية والسودانية والصومالية والتونسية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتم فيها إعادة رعايا الدول الثلاث، إذ شهد المخيم عمليات تسليم وترحيل لدفعات سابقة منذ عام 2022، ضمن جهود إعادة المواطنين الأجانب إلى بلدانهم.