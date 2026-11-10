الدولار الكندي يتراجع بفعل هبوط النفط وترقب بيانات التضخم الأمريكية



تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي، اليوم الثلاثاء، متأثرا بانخفاض أسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وإشارات جديدة من بنك كندا بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتم تداول الدولار الأمريكي عند نحو 1.4146 دولار كندي، ما يعادل حوالي 70.69 سنت أمريكي للدولار الكندي، ليظل تحت الضغط بعد اقترابه في الجلسة السابقة من أدنى مستوياته في 18 يوما، وسط مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الكندي وتزايد التباين في السياسات النقدية بين كندا والولايات المتحدة.

وزادت أسعار النفط المتراجعة من الضغوط على العملة الكندية، إذ هبطت عقود خام برنت بنحو 2.3% إلى أقل من 90 دولارا للبرميل خلال التعاملات المبكرة. كما تراجعت أسعار الخام الأمريكي بعدما قلل الرئيس دونالد ترامب من احتمالات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران. ويعد النفط من أهم الصادرات الكندية، ما يجعل الدولار الكندي حساسا لتحركات أسعار الطاقة.

وعلى الصعيد المحلي، أظهرت البيانات الاقتصادية استمرار ضعف سوق العمل، بعدما فقد الاقتصاد الكندي 4700 وظيفة في أكتوبر، مسجلا ثالث تراجع شهري متتال في التوظيف، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% من 6.5%، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.

وأثار تدهور أوضاع سوق العمل تساؤلات بشأن توجهات السياسة النقدية لبنك كندا، خاصة أن تباطؤ نمو التوظيف وضعف الطلب المحلي قد يسهمان في تخفيف الضغوط التضخمية.