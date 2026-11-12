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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يعرب عن قلقه إزاء موجة الإنذارات بوجود قنابل في أوروبا

ماكرون يعرب عن قلقه إزاء موجة الإنذارات بوجود قنابل في أوروبا
ماكرون يعرب عن قلقه إزاء موجة الإنذارات بوجود قنابل في أوروبا
أ ش أ

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه البالغ إزاء موجة الإنذارات بوجود قنابل والتهديدات التي تشهدها عدة دول أوروبية، مؤكدا أن السلطات الفرنسية تتابع الوضع باهتمام بالغ، وأنه لا تتوافر حتى الآن أدلة كافية تسمح بتحديد الجهات المسؤولة عن هذه التهديدات أو الجزم بوقوف قوى خارجية وراءها.

وقال ماكرون، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس من العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث يشارك في القمة التاسعة للمجتمع السياسي الأوروبي، إن فرنسا تشعر «بقلق بالغ إزاء هذه الموجة من الإنذارات بوجود قنابل والتهديدات»، مشيرا إلى أن السلطات تتعامل مع هذه التطورات بأقصى درجات اليقظة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سيعقد، خلال الأيام المقبلة، اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن القومي لبحث هذا الموضوع.

وأوضح ماكرون أنه «لا تتوافر في الوقت الراهن معلومات مؤكدة بما يكفي لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه التهديدات»، مشددا على أنه «لا يمكن في هذه المرحلة القول إن قوى خارجية تقف وراء هذه الاتصالات».

ويشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، في العاصمة الأيرلندية دبلن، في أعمال القمة التاسعة للمجتمع السياسي الأوروبي، التي تجمع رؤساء دول وحكومات الدول الأوروبية، لبحث قضايا الاستقرار الإقليمي والأمن وتعزيز التعاون على مستوى القارة.

وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون سيطرح، خلال القمة، مبادرة تهدف إلى الاتفاق الجماعي على مبادئ أساسية للأمن الأوروبي، إلى جانب تحديد أهداف مشتركة تشمل القضايا الاستراتيجية والصناعية، والتهديدات الهجينة، ومكافحة التلاعب بالمعلومات، والأمن الغذائي.

كما يشارك الرئيس الفرنسي، على هامش القمة، في مائدة مستديرة حول الأمن والدفاع عن الديمقراطية في أوروبا، إلى جانب اجتماعات لدعم أوكرانيا وأرمينيا ومولدوفا، فضلا عن مشاركته في رئاسة الاجتماع الثالث للتحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات، الذي أطلقته فرنسا وإيطاليا، بالاشتراك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ومن المقرر أن يشارك ماكرون، غداً الجمعة، في اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي، يخصص لبحث قضايا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعزيز جاذبية أوروبا وسيادتها في هذا المجال، والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والحد من مخاطره، فضلا عن إتاحة النماذج الأكثر تقدما للأوروبيين وضمان التنفيذ الكامل للإطار التنظيمي الأوروبي، ولا سيما قانون الذكاء الاصطناعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة الإنذارات السلطات الفرنسية

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