لتعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد.. رئيس الأركان الكويتي يعقد اجتماعا تنسيقيا للأجهزة العسكرية والأمنية

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عقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، اجتماعا تنسيقيا في مقر رئاسة الأركان العامة للجيش، صباح اليوم، بحضور وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس، ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الاجتماع شهد استعراض أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والأمنية وسبل تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بما يعزز مستوى الجاهزية والاستعداد ويرفع من كفاءة التنسيق في تنفيذ المهام والواجبات المشتركة.

وأضافت رئاسة أركان الجيش الكويتي أن الاجتماع حضره عدد من كبار الضباط القادة في الجهات العسكرية والأمنية.