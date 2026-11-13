أجندة أخبار الجمعة 13 نوفمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

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انطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، في التاسعة مساءً، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم ومنصة «WATCH IT»، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاكتشاف المواهب القرآنية في الترتيل والتجويد، بجوائز إجمالية تبلغ مليوني جنيه.



انطلاق أسبوع الموضة المصري بالمتحف الزراعي بالدقي

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من أسبوع الموضة المصري «Egypt Fashion Week» بالمتحف الزراعي بالدقي، بمشاركة أكثر من 50 مصممًا مصريًا إلى جانب مشاركات دولية، ويتضمن عروض أزياء وورش عمل وندوات حول مستقبل صناعة الموضة والتصميم المستدام ودعم المواهب الشابة.

معرض «ستون أفريقيا 2026» بمدينة نصر

تتواصل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر فعاليات الدورة الثانية لمعرض «ستون أفريقيا 2026» للرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية، بمشاركة 200 مشتر دولي من 40 دولة، ويتضمن مؤتمرًا حول اقتصاديات القيمة المضافة ومعالجة الرخام.



الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا بمختلف المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف 17 مسجدًا، تشمل 3 مساجد جديدة، و7 مساجد بعد الإحلال والتجديد، و7 مساجد بعد الصيانة والتطوير، ضمن خطتها لإعمار بيوت الله. ولم يحدد البيان أماكن المساجد أو مواعيد افتتاحها.



بطولة مصر الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية

تتواصل بمجمع وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية فعاليات بطولة مصر الدولية لقفز الموانع، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية، بمشاركة فرسان محليين ودوليين.



«فقه صنائع المعروف» موضوع خطبة الجمعة بالمساجد

تتناول خطبة الجمعة بمساجد الجمهورية موضوع «فقه صنائع المعروف»، الذي حددته وزارة الأوقاف، للتأكيد على أهمية التكافل والتراحم والإحسان في تعزيز التماسك المجتمعي ومواجهة الأزمات، والتحذير من البخل والأنانية.



منتخب مصر يواجه مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يواجه منتخب مصر نظيره مالاوي على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساءً، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، في أول اختبار رسمي للمدير الفني علي ماهر.



عرض "المتاهة" ضمن المهرجان القومي للمسرح المدرسي

يقدم منتخب إدارة وسط الإسكندرية العرض المسرحي «المتاهة»، على مسرح السامر، في الرابعة عصرًا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري.



عرض «لمتنا الحلوة» ضمن المهرجان القومي للمسرح المدرسي

تقدم مدرسة رولان بالإسكندرية العرض المسرحي «لمتنا الحلوة»، على مسرح روض الفرج، في الخامسة والنصف مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري.



عرض «مدينة الظلال» ضمن المهرجان القومي للمسرح المدرسي

يقدم منتخب مديرية التربية والتعليم بالغربية العرض المسرحي «مدينة الظلال»، على مسرح السامر، في السابعة مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري.



عرض فيلم «الموروث» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47 فيلم «الموروث»، إخراج مرتضى علي زاده، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الرابعة والنصف عصرًا، وتبلغ مدته 99 دقيقة.



عرض فيلم «برلين» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «برلين»، إخراج أحمد عبد الله، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة مساءً، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.



عرض فيلم «وحش رقيق» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «وحش رقيق»، إخراج ماري كرويتزر، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في التاسعة والنصف مساءً، وتبلغ مدته 114 دقيقة.



عرض فيلم «الخلاص» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «الخلاص»، إخراج توم نيكول، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة عصرًا، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.



عرض فيلم «البصير» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «البصير»، إخراج علي طوفان الفتلاوي، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة مساءً، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.



عرض فيلم «جحيم العابرين» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «جحيم العابرين»، إخراج هناء العمير، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في التاسعة مساءً، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم.



حوار مع هشام سليمان ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حوارًا مع هشام سليمان، تديره الإعلامية إنجي علي، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، من الثانية حتى الثالثة والنصف عصرًا.



ندوة «السينما أولًا» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ندوة «السينما أولًا: كيف تغير دور العرض مصير الفيلم العربي؟»، بمشاركة سيدريك عون وشاهيناز العقاد ونسرين الراضي والدكتور عاطف الموشي، ويديرها محمد شوقي، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، من الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءً.



عرض فيلم «لست بطلًا» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «لست بطلًا»، إخراج ريما داس، بمسرح الهناجر، في الثانية ظهرًا، وتبلغ مدته 97 دقيقة.



عرض فيلم «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب»، إخراج رالف بليجر، بمسرح الهناجر، في الرابعة والنصف عصرًا، وتبلغ مدته 62 دقيقة.



عرض فيلم «تحيا كارمن» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «تحيا كارمن»، إخراج سيباستيان لودينباخ، بمسرح الهناجر، في السادسة والنصف مساءً، وتبلغ مدته 90 دقيقة.



عرض فيلم «كل رجال الرئيس» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «كل رجال الرئيس»، إخراج آلان جيه باكولا، بمسرح الهناجر، في التاسعة مساءً، وتبلغ مدته 138 دقيقة.



عرض فيلم «المستحيل» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «المستحيل»، إخراج حسين كمال، بسينما الهناجر، في الثانية والنصف ظهرًا، وتبلغ مدته 110 دقائق.



عرض فيلم «خان الخليلي» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «خان الخليلي»، إخراج عاطف سالم، بسينما الهناجر، في الخامسة مساءً، وتبلغ مدته 115 دقيقة.



عرض فيلم «ليل وقضبان» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «ليل وقضبان»، إخراج أشرف فهمي، بسينما الهناجر، في التاسعة والنصف مساءً، وتبلغ مدته 100 دقيقة.



عرض فيلم «السماء والأرض» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «السماء والأرض»، إخراج ميا بندريميا، بسينما الزمالك 1، في الثالثة عصرًا، وتبلغ مدته 88 دقيقة.



عرض فيلم «المغامرة الموعودة» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «المغامرة الموعودة»، إخراج فاليسكا جريسي باخ، بسينما الزمالك 1، في السابعة والنصف مساءً، وتبلغ مدته 162 دقيقة.



عرض فيلم «أشياء جميلة لتأملها» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «أشياء جميلة لتأملها»، إخراج إيفان أوستروتشوفسكي، بسينما زاوية 1، في الثانية ظهرًا، وتبلغ مدته 88 دقيقة.



عرض فيلم «إقامة سعيدة» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «إقامة سعيدة»، إخراج دومينيك لوخر، بسينما زاوية 1، في السادسة مساءً، وتبلغ مدته 99 دقيقة.



عرض فيلم «الكلاب الميتة لا تعض» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «الكلاب الميتة لا تعض»، إخراج نوري جيهان أوزدوجان، بسينما زاوية 2، في الثانية ظهرًا، وتبلغ مدته 105 دقائق.



عرض فيلم «قبل شروق الشمس من الغرب» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «قبل شروق الشمس من الغرب»، إخراج أزامات شارجين، بسينما التحرير، في الرابعة عصرًا، وتبلغ مدته 103 دقائق.



عرض فيلم «القاهرة 30» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «القاهرة 30»، إخراج صلاح أبو سيف، بسينما فوكس 12 بمول مصر، في السادسة مساءً، وتبلغ مدته 130 دقيقة.



ورشة "من الفكرة للعرض" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ورشة "من الفكرة للعرض: الذكاء الاصطناعي في خدمة صناع الأفلام"، بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة وأمريكان فيلم شوكيس، وتقدمها سارة إيفي بالجامعة الأمريكية بالتحرير، من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والحضور بدعوات فقط.



ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

تتواصل فعاليات ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة»، ضمن «أيام القاهرة لصناعة السينما» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمشاركة 10 دور نشر مصرية، بهدف تعزيز التعاون بين الناشرين والمنتجين وتحويل الأعمال الأدبية إلى أفلام ومسلسلات، ولم يحدد موعد الفعاليات أو مكانها.



عرض «استعراضات» ضمن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الرابعة، دورة الفنان سمير غانم، عرض «استعراضات» على مسرح الدكتور عاطف عوض، في الواحدة ظهرًا.



عرض «ترنداية على الماشي» ضمن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عرض «ترنداية على الماشي»، على مسرح مدرسة الفنون، في الرابعة عصرًا، ضمن فعاليات دورته الرابعة.



عرض «عندما يتوقف القلب» ضمن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عرض «عندما يتوقف القلب»، على مسرح الدكتور عاطف عوض، في الثالثة عصرًا، ضمن فعاليات دورته الرابعة.



ورشة الإلقاء ضمن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ورشة للإلقاء بمسرح ثروت عكاشة، في الثانية ظهرًا، ضمن فعاليات دورته الرابعة.



ورشة الإخراج ضمن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ورشة للإخراج بمسرح الدكتور نهاد صليحة، في الواحدة ظهرًا، ضمن فعاليات دورته الرابعة.



عرض «مدينة الأحلام» ضمن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عرض «مدينة الأحلام»، على مسرح فنون، في الثامنة مساءً، ضمن فعاليات دورته الرابعة.



عرض الأراجوز وخيال الظل في بيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي عرض الأراجوز وخيال الظل، الذي تقدمه فرقة «ومضة» بإشراف مؤسسها الدكتور نبيل بهجت، في الثامنة مساءً، ضمن عروض صندوق التنمية الثقافية التراثية.



عرض «درس التحنيط» بمسرح روابط للفنون

يستضيف مسرح روابط للفنون بوسط القاهرة عرض «درس التحنيط» (The Mummification Lesson)، الذي يقدمه الدكتور عمر المعتز بالله، في السابعة مساءً، ويجمع بين السرد التاريخي والأداء المسرحي لاستكشاف فلسفة التحنيط وممارساته في مصر القديمة.



حفل فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، بقيادة الفنان محمد عبد الستار، حفلًا على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساءً، يتضمن مجموعة من روائع الطرب العربي الأصيل.



حفل «من راجح إلى داود» بمكتبة الإسكندرية

تستضيف القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية حفل «من راجح إلى داود»، في السابعة مساءً، بمشاركة أوركسترا المكتبة بقيادة المايسترو نائر ناجي، لتقديم موسيقى راجح داود التصويرية لأفلام داود عبد السيد، منها «الكيت كات» و«رسائل البحر» و«سارق الفرح».



افتتاح معرض «راكوتيس.. خرائط مخفية» بالإسكندرية

تفتتح أيام التراث السكندري معرض «راكوتيس.. خرائط مخفية»، بمقر The Cadre Factory، في السادسة مساءً، ضمن فعاليات الاحتفالية، التي تشمل إصدار مجلة تحمل عنوان المعرض.



حفل «موجة باكو» ضمن أيام التراث السكندري

تستضيف أيام التراث السكندري حفلًا موسيقيًا بعنوان «موجة باكو»، تقدمه فرقة «باكو»، في الثامنة مساءً، ضمن فعاليات الاحتفالية المجانية.



ملتقى السرد العربي ينظم مهرجان «تياترو جديد» ببورسعيد

ينظم ملتقى السرد العربي مهرجان «تياترو جديد» دورة «نعمان عاشور»، بالمدينة الشبابية ببورسعيد، بمشاركة ثلاثة عروض مسرحية هي «إيزادورا» و«المتنبي والضمير الغائب» و«الطيب»، إلى جانب تكريم نخبة من الفنانين والمبدعين.



عرض «صحينا يا سينا» على مسرح أوبرا ملك

تقدم فرقة مسرح الشباب العرض المسرحي «صحينا يا سينا»، من إنتاج فرقة مسرح الساحة، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، في الثامنة مساءً، بمشاركة محمد نصر ونادية الشويخ وحاتم عزت وريم طارق وحسام سيد، والدخول مجانًا بأسبقية الحضور.



عرض «النفس الأخير» على مسرح الفن جلال الشرقاوي

يستضيف مسرح الفن جلال الشرقاوي، بشارع رمسيس، العرض المسرحي «النفس الأخير»، المأخوذ عن مسرحية «الدخان» للكاتب ميخائيل رومان، وإخراج باسم كرم، في السابعة مساءً.



مسرحية "حاجة تخوف" في مركز الإبداع الفني

يستضيف مركز الإبداع الفني بالقاهرة مسرحية "حاجة تخوف"، من إخراج خالد جلال، وبمشاركة خريجي "ستوديو الممثل"، ضمن أنشطة المركز لدعم المواهب الشابة، في السابعة والنصف مساءً.



مسرحية «فين قلبي» عن حياة محمد فوزي

يستضيف مسرح The Theater بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر العرض المسرحي «فين قلبي»، الذي تقدمه فرقة STUDIO HEIF، في التاسعة مساءً، ويستلهم حياة الموسيقار محمد فوزي وإرثه الفني.



مسرحية «خيال مريض» في تياترو أركان

يستضيف تياترو أركان بالشيخ زايد العرض المسرحي «خيال مريض»، بطولة هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا ودينا دياب، وتأليف وإخراج محمد محمدي، في الثامنة مساءً.



عرض «أجازة سعيدة» على مسرح ميامي

يقدم مسرح ميامي بوسط البلد العرض الكوميدي «أجازة سعيدة»، بطولة محمد عادل ونخبة من الفنانين، وتأليف هشام إسماعيل وإخراج جمال عبد الناصر، في الثامنة مساء.



عرض «يمين في أول شمال» على مسرح السلام

يتواصل بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام عرض «يمين في أول شمال»، تأليف محمود جمال هنيدي، وبطولة عبد الله صابر وإيهاب محفوظ، وإخراج عبد الله صابر، في الثامنة والنصف مساء.



عرض «في قلبي أنثى عبرية» على مسرح الهوسابير

تقدم فرقة «فن محوج» على مسرح الهوسابير، العرض المسرحي «في قلبي أنثى عبرية»، المأخوذ عن رواية الدكتورة خولة حمدي، بصياغة مسرحية لمحمد ذكي وإخراج محمود عبد العزيز.



عرض «ذات الرداء الأحمر» على مسرح تياترو 90 بالقاهرة الجديدة

يستضيف مسرح تياترو 90 بالقاهرة الجديدة العرض المسرحي «ذات الرداء الأحمر» لفرقة سيتارا، في الثامنة مساءً، ويقدم معالجة تفاعلية للقصة الشهيرة تجمع بين الموسيقى والرقص والعرائس والكوميديا باللغتين العربية والإنجليزية.



عرض «عطل جسدي» على مسرح الجيزويت برمسيس

يقدم فريق «ميزانسين المسرحي» العرض المسرحي «عطل جسدي»، على مسرح الجيزويت خلف المستشفى القبطي برمسيس، في السادسة مساءً، من تأليف مارو وإخراج مايكل نصحي.



حوار فني بعنوان «هل لا يزال الشكل موجودًا؟» بمركز الجيزويت الثقافي

يستضيف المسرح الإيطالي بمركز الجيزويت الثقافي حوارًا فنيًا بعنوان «هل لا يزال الشكل موجودًا؟»، مع الفنان الإسباني فيران دوردال لالوينزا، ضمن فعاليات مهرجان «حوار»، في الخامسة مساءً.



عرض «الكراسي» ضمن مهرجان الأردن المسرحي

يستضيف المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي بالأردن العرض المسرحي «الكراسي»، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الأردن المسرحي، في السابعة مساءً.

مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بفرنسا .. مصر ضيف شرف

تتواصل فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بمدينة نوازي لو سيك، شمال شرقي باريس، بمشاركة مصر ضيف شرف، ويخصص المهرجان برنامجًا للاحتفاء بتاريخ السينما المصرية وإبداعاتها المعاصرة، ويستمر حتى 17 نوفمبر.



حفل إنشاد ديني لمحمود التهامي بساقية الصاوي

يحيي المنشد محمود التهامي حفلًا للإنشاد الديني بقاعة الحكمة في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، في الثامنة مساءً.



حفل «نوستالجيا عمرو دياب» بروم آرت سبيس بالقاهرة الجديدة

تحيي فرقة «هدير وغدير» حفل «نوستالجيا عمرو دياب»، بساحة روم آرت سبيس في التجمع الخامس، من التاسعة حتى الحادية عشرة مساءً، وتقدم مجموعة من أغاني عمرو دياب من الثمانينيات والتسعينيات والألفينات.



حفل غنائي لمعمر التاج في بيت النوبة بمدينة نصر

يحيي الفنان معمر التاج حفلًا غنائيًا في بيت النوبة بشارع أنور المفتي بمدينة نصر، من الثامنة حتى الحادية عشرة مساءً، ويقدم مجموعة من أغانيه.



حفل «قعدة سعد العود» في جرامافون الزمالك

يقدم الفنان سعد العود حفلًا غنائيًا إضافيًا في جرامافون، بشارع الكامل محمد بالزمالك، من العاشرة مساءً حتى منتصف الليل.



معرض «تكون بالحوار» في المتحف المصري بالتحرير

يتواصل في المتحف المصري بالتحرير معرض «تكون بالحوار»، الذي تنظمه منصة «آرت ديجيبت»، بمشاركة أكثر من 20 مصممًا وفنانًا وحرفيًا، ويضم أعمالًا في الحرف والأزياء والمجوهرات والتصميم تتفاعل مع مقتنيات المتحف الأثرية.



معرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بناديي الأهلي والزمالك

يتواصل بالنادي الأهلي بالجزيرة ونادي الزمالك بميت عقبة معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يضم أحدث إصداراته العلمية والثقافية والدينية، تحت رعاية وزير الأوقاف أسامة الأزهري.



معرض «صنع في دمياط» للأثاث بمدينة نصر

تتواصل بأرض معارض جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر فعاليات معرض «صنع في دمياط» للأثاث، بمشاركة نحو 100 صانع يعرضون تشكيلات متنوعة من الأثاث الدمياطي بتصميمات عصرية وعروض ترويجية.



معرض «خيوط أبدية» بالمتحف القومي للحضارة المصرية

يتواصل بقاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية معرض «خيوط أبدية»، الذي يجمع بين الكتان المصري القديم والأزياء التقليدية المكسيكية، ويضم منسوجات تراثية وأعمالًا فوتوغرافية للفنان أيمن لطفي.



معرض «بعد الخسوف» في جاليري نوكس

يتواصل في جاليري نوكس معرض «بعد الخسوف»، بمشاركة 42 فنانًا مصريًا ومكسيكيًا، ويقدم أعمالًا تمزج بين الرمزية المصرية والمكسيكية.



معرض «أصلي مصري» في جاليري المشهد

يتواصل في جاليري المشهد بالزمالك معرض «أصلي مصري» للنحات عصام درويش، ويضم أعمالًا تستحضر الإنسان والمكان والهوية المصرية، من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.



معرض «هنا القاهرة» في جاليري المشربية

يتواصل في جاليري المشربية للفن المعاصر معرض «هنا القاهرة» للفنان العراقي عباس هاشم، ويضم أعمالًا مستلهمة من الحياة اليومية والثقافة الشعبية، بأسلوب يجمع بين التصوير التشخيصي والتجريد.

معرض «الخزف المفاهيمي» في قاعة الباب

يتواصل في قاعة الباب بساحة دار الأوبرا معرض «الخزف المفاهيمي.. من الشكل إلى الفكرة»، بمشاركة 11 فنانة وخزافة، ويقدم تجارب معاصرة تربط الخزف بالفلسفة والقضايا الإنسانية والمجتمعية.



معرض «إيقاعات بصرية شرقية» في جاليري ضي

يتواصل في جاليري ضي بالزمالك معرض «إيقاعات بصرية شرقية» للفنانة سوسن أبو النجا، ويضم أعمالًا مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.



معرض «الأبد هو الآن» عند أهرامات الجيزة

يتواصل عند أهرامات الجيزة معرض «الأبد هو الآن» في نسخته السادسة، بمشاركة فنانات من عدة دول، ويقدم أعمالًا تركيبية تستكشف الاستمرارية والذاكرة الثقافية وعلاقة الفن بالمكان.



معرض «Dimensions» في جاليري أركيد

يتواصل في جاليري أركيد معرض «Dimensions» الجماعي، بالتعاون مع متحف ليلى عزت، بمشاركة 36 فنانًا وفنانة يقدمون رؤى متنوعة للفن البصري المعاصر.



معرض «رؤى مصرية شابة» في جاليري سويلم

يتواصل في جاليري سويلم معرض «رؤى مصرية شابة»، بمشاركة 24 فنانًا وفنانة من الجيل الجديد، ويقدم أعمالًا تعكس تنوع أساليبهم الفنية، من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً.



هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب في مكتبة الإسكندرية

تتواصل في مكتبة الإسكندرية فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا بالذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً.



معرض «ما ينبت في الظل» في جاليري جيبسوم

يتواصل في جاليري جيبسوم بالمعادي معرض «ما ينبت في الظل» للفنانة هنا السجيني، ويضم منحوتات وتركيبات فنية بالطين والبرونز والدانتيل، تستكشف الهشاشة والقوة والفقد والقدرة على الاستمرار.



ختام معرض تبادل الكتب بمكتبة الميكروفون بالدقي

تختتم مكتبة الميكروفون بالدقي معرض تبادل الكتب، الذي يتيح للقراء استبدال كتبهم المقروءة بأخرى بنفس العدد مجانًا، من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمقر المكتبة في 28 شارع جابر بن حيان، مع استبعاد الكتب الدراسية والمتهالكة والمزورة.