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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تؤكد التزامها بالسلام والشفافية مع توسيع تعاونها الدفاعي مع دول جنوب شرق آسيا

اليابان
اليابان
أ ش أ

أكدت اليابان التزامها بالشفافية والانفتاح على الحوار بالتزامن مع توسيع تعاونها الدفاعي مع دول جنوب شرق آسيا، وذلك وسط مخاوف من أن يؤدي تخفيف طوكيو القيود المفروضة منذ عقود على صادرات الأسلحة إلى إشعال سباق تسلح في المنطقة.

وقال سفير اليابان لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كوجي يونيتاني - في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "تشانيل نيوز آشيا" أُذيعت اليوم الخميس - إن توجه بلاده إزاء الأمن الإقليمي لا يزال يستند إلى المبادئ الراسخة التي تحكم سياستها الخارجية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأضاف السفير أن مسار اليابان بعد الحرب - باعتبارها دولة محبة للسلام - لم يتغير على الإطلاق كما أن التزامها بسيادة القانون والشفافية واحترام سيادة الدول يظل ثابتا.

وأوضح السفير الياباني أن الإطار الذي تعتمده بلاده لنقل المعدات الدفاعية إلى الدول الأخرى يخضع لضمانات ورقابة صارمة ويستهدف تعزيز الأمن الإقليمي من خلال دعم قدرات الدول الشريكة.

وأعرب عن قلق طوكيو البالغ إزاء الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المحاولات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم باستخدام القوة أو الإكراه، مشددا على أن اليابان تعارض بشدة مثل هذه المحاولات.

ولفت إلى أن بلاده أعربت مرارا عن قلقها إزاء التصرفات الخطيرة التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتحليق الجوي وتعرض أمن الممرات البحرية للخطر.

وفي إطار تعزيز حضورها الأمني في المنطقة، وسعت اليابان تعاونها البحري مع دول جنوب شرق آسيا من خلال برنامجي المساعدات الإنمائية الرسمية (أو دي إيه) والمساعدات الأمنية الرسمية (أو إس إيه).

وتشمل هذه الجهود تقديم سفن دوريات وتعزيز قدرات خفر السواحل وتحسين التنسيق بين السلطات البحرية والدفاعية في دول المنطقة.

وأكد السفير أن هذه المبادرات تنطلق من إيمان اليابان بأن وجود نظام بحري حر ومفتوح يستند إلى سيادة القانون يصب في مصلحة جميع الدول.

وفي سياق متصل، تسعى اليابان إلى تعزيز التعاون مع دول آسيان من خلال مجموعة "كواد" التي تضم إلى جانبها الولايات المتحدة وأستراليا والهند.

ورفض السفير الياباني التعليق على الترتيبات المتعلقة بإمكانية عقد اجتماع للمجموعة على هامش قمة آسيان المقبلة، لكنه أشار إلى أن وزراء خارجية الدول الأربع عقدوا ثلاثة اجتماعات خلال العام الجاري في مايو ويوليو وأكتوبر.

وقال إن هذه الاجتماعات تعكس استمرارية التعاون بين الدول الأعضاء، موضحا أن الهدف الأساسي للمجموعة يتمثل في تقديم فوائد عملية وملموسة لدول المنطقة، بما يسهم في دعم السلام والاستقرار والازدهار، من خلال تعزيز مفهوم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

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