الخلايا النائمة بدأت ترجع.. بكري: مين اللي شال البلنجات اللي على السكة الحديد في خط الإسماعيلية - السويس

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك مؤشرات تثير القلق بشأن عودة نشاط بعض الخلايا النائمة، مشيرًا إلى أنهم يقومون بأعمال تخريبية تستهدف أمن المواطنين وسلامة المنشآت الحيوية يستدعي ضرورة التحرك لكشف المسؤولين عنها.

وقال بكري إن الهدف من هذه الأعمال، كان إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، متسائلًا عن المسؤولين عن إزالة «البلنجات» من على خط السكة الحديد الإسماعيلية – السويس.



انتظار نتائج التحقيقات الرسمية

وشدد على ضرورة كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا لسلامة حركة القطارات، مع انتظار نتائج التحقيقات الرسمية لتحديد حقيقة ما جرى.