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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الري يؤكد أهمية مواصلة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية للمنشآت المائية

وزير الري
وزير الري
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية للمنشآت المائية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة هذه المنشآت، ورفع مستوى الجاهزية الفنية لها، وتحقيق استمرارية التشغيل الآمن والمنتظم، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المنظومة المائية.

كان وزير الري قد تلقى تقريراً من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندسة عبير ثابت، بشأن أعمال صيانة بوابات مفيض قناطر نجع حمادي الجديدة، والتي ينفذها قسم الأعمال الكهروميكانيكية بإدارة قناطر نجع حمادي الجديدة.

وذكر التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لبوابة المفيض رقم (2)، وإعادتها للخدمة مجدداً، كما سيتم البدء في تنفيذ أعمال الصيانة المقررة للبوابة رقم (4)، وفقاً لخطة العمل الموضوعة، بما يضمن استمرار تنفيذ أعمال الصيانة بكفاءة وانتظام.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المعمول بها لضمان نهو الأعمال على الوجه الأمثل.

جدير بالذكر أن قناطر نجع حمادي الجديدة تتكون من سد ومفيض يضم سبع فتحات، بالإضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وقد تم إنشاء القنطرة الجديدة عام 2008 بديلاً عن القنطرة القديمة، لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، إلى جانب توليد الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة، وتطوير منظومة النقل النهري من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ملحقين بالقنطرة الجديدة.

وتقوم قناطر نجع حمادي الجديدة بإمداد ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية بالمياه، واللتين يبلغ زمامهما نحو 750 ألف فدان، كما تسهم في توليد طاقة كهربائية نظيفة تقدر بنحو 460 جيجاوات ساعة سنوياً، فضلاً عن تطوير حركة الملاحة النهرية من خلال هويسين ملاحيين، يسمح كل منهما بمرور وحدتين ملاحيين كبيرتين في وقت واحد، بما يدعم حركة الملاحة السياحية والنهرية بين القاهرة والأقصر، بالإضافة إلى إنشاء طريق أعلى القنطرة بحمولة تصل إلى 70 طناً.

قناطر نجع حمادي وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم

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