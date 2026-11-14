قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية
ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول ألماني: الإنتاج القياسي للطاقة الشمسية محطة مهمة في التحول عن الوقود الأحفوري

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
أ ش أ

أكد المدير التنفيذي لرابطة الطاقة الشمسية الألمانية، كارستن كورنيج، أن الارتفاع القياسي المتوقع في إنتاج الطاقة الشمسية بألمانيا خلال العام الجاري يمثل محطة مهمة في مسار التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري المسبب لتغير المناخ، في وقت يقترب فيه إنتاج البلاد من تجاوز 100 تيراواط/ساعة للمرة الأولى خلال عام ميلادي واحد.

وأوضح كورنيج إن إنتاج الطاقة الشمسية في ألمانيا بلغ 90.2 تيراواط/ساعة حتى 27 سبتمبر الماضي، متجاوزاً إجمالي الإنتاج المسجل خلال عام 2025 بأكمله، والذي بلغ 90 تيراواط/ساعة، وفقاً لبيانات رابطة الطاقة الشمسية الألمانية، ومقرها برلين.

وتوقعت الرابطة أن يتجاوز صافي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 100 تيراواط/ساعة خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة ساعات سطوع الشمس عن المتوسط والتوسع المستمر في منشآت الطاقة الكهروضوئية.

ويمثل هذا المستوى نحو 10 أضعاف كمية الكهرباء التي تستهلكها مدينة كبرى مثل هامبورج سنوياً، كما يعادل قرابة 50 ضعف إنتاج الطاقة الشمسية المسجل قبل 20 عاماً، عندما بلغ نحو 2.2 تيراواط/ساعة.

وقال كورنيج إن تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية تطورت من تقنية محدودة الانتشار إلى ركيزة أساسية لإمدادات الكهرباء، مشيراً إلى أن المجتمع بأسره يستفيد من هذا التطور من خلال انخفاض أسعار الكهرباء، وتقليص واردات الطاقة، والحد بصورة كبيرة من الأضرار المرتبطة بتغير المناخ.

وبحسب البيانات، استحوذت الطاقة الكهروضوئية على 17.8% من إجمالي توليد الكهرباء في ألمانيا، لتصبح ثالث أكبر مصدر محلي لإنتاج الكهرباء، بعد طاقة الرياح التي تصدرت القائمة، تليها الطاقة المنتجة من الفحم.

المدير التنفيذي لرابطة الطاقة الشمسية الألمانية كارستن كورنيج الارتفاع القياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

نزاع جاجوار لاند روفر

إجبار جاجوار لاند روفر على إتلاف وثائق في نزاع قضائي مع BYD

فولكس فاجن الكهربائية

أرباح فولكس فاجن من البنزين تتفوق على السيارات الكهربائية في أوروبا

مرسيدس

السيارات الألمانية في ورطة.. مرسيدس تدرس إغلاق مصانعها وتسريح الموظفين

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد