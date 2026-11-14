مسؤول ألماني: الإنتاج القياسي للطاقة الشمسية محطة مهمة في التحول عن الوقود الأحفوري

أكد المدير التنفيذي لرابطة الطاقة الشمسية الألمانية، كارستن كورنيج، أن الارتفاع القياسي المتوقع في إنتاج الطاقة الشمسية بألمانيا خلال العام الجاري يمثل محطة مهمة في مسار التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري المسبب لتغير المناخ، في وقت يقترب فيه إنتاج البلاد من تجاوز 100 تيراواط/ساعة للمرة الأولى خلال عام ميلادي واحد.

وأوضح كورنيج إن إنتاج الطاقة الشمسية في ألمانيا بلغ 90.2 تيراواط/ساعة حتى 27 سبتمبر الماضي، متجاوزاً إجمالي الإنتاج المسجل خلال عام 2025 بأكمله، والذي بلغ 90 تيراواط/ساعة، وفقاً لبيانات رابطة الطاقة الشمسية الألمانية، ومقرها برلين.

وتوقعت الرابطة أن يتجاوز صافي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 100 تيراواط/ساعة خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة ساعات سطوع الشمس عن المتوسط والتوسع المستمر في منشآت الطاقة الكهروضوئية.

ويمثل هذا المستوى نحو 10 أضعاف كمية الكهرباء التي تستهلكها مدينة كبرى مثل هامبورج سنوياً، كما يعادل قرابة 50 ضعف إنتاج الطاقة الشمسية المسجل قبل 20 عاماً، عندما بلغ نحو 2.2 تيراواط/ساعة.

وقال كورنيج إن تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية تطورت من تقنية محدودة الانتشار إلى ركيزة أساسية لإمدادات الكهرباء، مشيراً إلى أن المجتمع بأسره يستفيد من هذا التطور من خلال انخفاض أسعار الكهرباء، وتقليص واردات الطاقة، والحد بصورة كبيرة من الأضرار المرتبطة بتغير المناخ.

وبحسب البيانات، استحوذت الطاقة الكهروضوئية على 17.8% من إجمالي توليد الكهرباء في ألمانيا، لتصبح ثالث أكبر مصدر محلي لإنتاج الكهرباء، بعد طاقة الرياح التي تصدرت القائمة، تليها الطاقة المنتجة من الفحم.