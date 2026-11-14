قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية
ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني يدافع عن شباب الأرجنتين بعد السقوط أمام أوروجواي ويطالب بالصبر

سكالوني
سكالوني
إسراء أشرف

دعا ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إلى عدم التسرع في تقييم العناصر الشابة التي بدأت الحصول على فرص أكبر مع الفريق، مشددًا على أن بناء جيل جديد قادر على المنافسة في مرحلة ما بعد ليونيل ميسي يتطلب وقتًا حتى يكتسب اللاعبون الخبرة والانسجام اللازمين.

وجاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني عقب خسارة منتخب بلاده أمام أوروجواي في المواجهة الودية التي أقيمت على ملعب لا بومبونيرا، حيث أشار إلى وجود بعض الجوانب الإيجابية في أداء الفريق، لا سيما خلال الشوط الثاني، رغم الحاجة إلى معالجة عدد من الأخطاء.

وقال سكالوني، في تصريحات نقلتها صحيفة "TYC Sports"، إن المنتخب كان يدرك صعوبة المواجهة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة مما حدث ومواصلة العمل من أجل تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة.

وفي حديثه عن اللاعبين الصاعدين، أوضح مدرب الأرجنتين أن تحميلهم مسؤولية قيادة المنتخب بشكل كامل في الوقت الحالي أمر غير منطقي، خاصة أنهم لا يزالون في مرحلة اكتساب الخبرات، ويحتاجون إلى خوض المزيد من المباريات للتعود على أجواء المنافسات الدولية ومتطلبات اللعب بقميص المنتخب.

وأضاف أن غياب عدد من النجوم أصحاب الخبرات يفرض تحديًا جديدًا على المجموعة الحالية، لكنه شدد على امتلاك الفريق عناصر جيدة قادرة على تقديم الكثير، بشرط توفير الأجواء المناسبة ومنحها الوقت الكافي للتطور، دون انتظار أن يحسم اللاعبون الشباب المواجهات الصعبة بمفردهم.

وأبدى سكالوني رضاه عن المحاولات التي قام بها لاعبوه للعودة إلى المباراة بعد التأخر بهدفين، لافتًا إلى أن الفريق نجح في صناعة بعض الفرص، رغم عدم تمكنه من تفادي الخسارة.

واختتم المدير الفني حديثه بالإشارة إلى عزمه إجراء تعديلات على التشكيل خلال المواجهة الودية المقبلة أمام كوستاريكا، المقرر إقامتها الثلاثاء على ملعب ماريو ألبرتو كيمبس بمدينة قرطبة، في إطار استعدادات المنتخب للمرحلة المقبلة.

ليونيل سكالوني سكالوني الأرجنتين خسارة الأرجنتين أوروجواي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

درة

فستان غريب.. درة تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بذور الشيا

بذور الشيا.. غذاء خارق أم مجرد ضجة إعلامية؟.. 4 فوائد تجعلها كنزا صحيا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد