سكالوني يدافع عن شباب الأرجنتين بعد السقوط أمام أوروجواي ويطالب بالصبر

دعا ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إلى عدم التسرع في تقييم العناصر الشابة التي بدأت الحصول على فرص أكبر مع الفريق، مشددًا على أن بناء جيل جديد قادر على المنافسة في مرحلة ما بعد ليونيل ميسي يتطلب وقتًا حتى يكتسب اللاعبون الخبرة والانسجام اللازمين.

وجاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني عقب خسارة منتخب بلاده أمام أوروجواي في المواجهة الودية التي أقيمت على ملعب لا بومبونيرا، حيث أشار إلى وجود بعض الجوانب الإيجابية في أداء الفريق، لا سيما خلال الشوط الثاني، رغم الحاجة إلى معالجة عدد من الأخطاء.

وقال سكالوني، في تصريحات نقلتها صحيفة "TYC Sports"، إن المنتخب كان يدرك صعوبة المواجهة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة مما حدث ومواصلة العمل من أجل تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة.

وفي حديثه عن اللاعبين الصاعدين، أوضح مدرب الأرجنتين أن تحميلهم مسؤولية قيادة المنتخب بشكل كامل في الوقت الحالي أمر غير منطقي، خاصة أنهم لا يزالون في مرحلة اكتساب الخبرات، ويحتاجون إلى خوض المزيد من المباريات للتعود على أجواء المنافسات الدولية ومتطلبات اللعب بقميص المنتخب.

وأضاف أن غياب عدد من النجوم أصحاب الخبرات يفرض تحديًا جديدًا على المجموعة الحالية، لكنه شدد على امتلاك الفريق عناصر جيدة قادرة على تقديم الكثير، بشرط توفير الأجواء المناسبة ومنحها الوقت الكافي للتطور، دون انتظار أن يحسم اللاعبون الشباب المواجهات الصعبة بمفردهم.

وأبدى سكالوني رضاه عن المحاولات التي قام بها لاعبوه للعودة إلى المباراة بعد التأخر بهدفين، لافتًا إلى أن الفريق نجح في صناعة بعض الفرص، رغم عدم تمكنه من تفادي الخسارة.

واختتم المدير الفني حديثه بالإشارة إلى عزمه إجراء تعديلات على التشكيل خلال المواجهة الودية المقبلة أمام كوستاريكا، المقرر إقامتها الثلاثاء على ملعب ماريو ألبرتو كيمبس بمدينة قرطبة، في إطار استعدادات المنتخب للمرحلة المقبلة.