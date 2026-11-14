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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسا الإمارات وموزمبيق يبحثان مسارات التعاون الثنائي

رئيسا الإمارات وموزمبيق
رئيسا الإمارات وموزمبيق
أ ش أ

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية موزمبيق دانيال شابو، الذي يزور الإمارات حاليا، مسارات التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من جوانب التعاون التنموي.

كما تناول اللقاء أهمية "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 " الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل في دفع الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية المرتبطة بالمياه، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما جرى التطرق إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، متطلعين إلى أن تشكل نقلة نوعية في مسار علاقاتهما الاقتصادية على المستويين الحكومي والخاص.

وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة البناء على ما تشهده علاقاتهما من تطور مستمر بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويحقق تطلعات شعبيهما إلى الازدهار.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعا مهما لعلاقات البلدين؛ بما يسهم في فتح مجالات أرحب للتعاون المشترك، مؤكدا أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتجارة والاستثمار مع أفريقيا وهو توجه استراتيجي رئيسي بالنسبة لها.

كما شهد الرئيسان تبادل مذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجالي الطاقة والسياحة بين البلدين، تبادلهما الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في الإمارات، وباسيليو زيفانياس موهاتي وزير الاقتصاد في موزمبيق.

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس جمهورية موزمبيق

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