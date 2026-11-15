ماليزيا وكندا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي

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بحث رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم /الأحد/ مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وقال رئيس الوزراء الماليزي - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - "إن اللقاء تناول أيضا الجهود الرامية إلى توسيع آفاق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار، لاسيما في قطاعات الطاقة و الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا".

وأضاف أنه أطلع نظيره الكندي على مستجدات الاقتصاد الماليزي وبحث معه مجالات جديدة للتعاون، خاصة مع اقتراب الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد إبراهيم أن ماليزيا وكندا ستواصلان العمل على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما؛ بما يعود بالنفع والازدهار على البلدين وشعبيهما.