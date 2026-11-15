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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بنجريج ببسيون

وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الغربية أحمد علي

افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية نجريج بمركز بسيون، بتكلفة إجمالية تبلغ 290 مليون جنيه، بتمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

توجيهات وزارة الإسكان 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وقيادات وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وعدد من ممثلي الجهات القائمة على تنفيذ المشروع، وعدد من نواب البرلمان عن محافظة الغربية.

رفع كفاءة الخدمات 

واستمعت المهندسة راندة المنشاوي ومحافظ الغربية، إلى شرح من مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن المحطة المقامة على مساحة 1.6 فدان، بطاقة تصميمية تبلغ 6 آلاف متر مكعب يوميًا، وطاقة تشغيلية فعلية تبلغ 4500 متر مكعب يوميًا، وتخدم نحو نحو 47 ألف مواطن، في ٩ قرى: نجريج، وشبراطو، وكنيسة شبراطو، وميت شريف، والكوم الأبيض، ورزق غطاس، والإصلاح الغربية، ومنشأة بسيون، ومنشأة اليعقوبية.

مكونات المشروع 

واطلعا على مكونات المشروع ومراحل التشغيل، حيث تعمل المحطة بنظام المعالجة البيولوجية المتتابعة (SBR)، وتضم منظومة متكاملة للمعالجة تشمل أحواض المعالجة البيولوجية والترسيب، وأحواض تركيز الحمأة وتجفيفها، ومنظومة حقن الكلور، ومبنى لنوافخ الهواء يضم 7 وحدات، فضلًا عن مولد كهربائي احتياطي بقدرة 800 ك.ف.أ، وغرفة للتحكم والمراقبة بنظام (SCADA)، ومعمل ومبنى إداري ومخزن وورشة.

تحسين خدمات المواطنين 

وشددت الوزيرة خلال الجولة على أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من مشروعات المرافق التي تنفذها الدولة، والحفاظ على كفاءتها الفنية والتشغيلية بعد دخولها الخدمة، من خلال المتابعة الدورية والالتزام بمعايير التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية مشروعات الصرف الصحي وزيرة الاسكان محطات مياه الشرب والصرف الصحى

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